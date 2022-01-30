حبس 3 عاطلين لحيازتهم كمية من الهيروين بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، الأحد، حبس 3 عاطلين عثر بحوزتهم كمية من الهيروين زنة 300 جرام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع بمديرية أمن القاهرة، قيام ٣ أشخاص مقيمين بدائرة قسم، شرطة السلام بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، ويتخذوا من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهم .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.