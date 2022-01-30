زعيم الأغلبية بالنواب يهنئ المنتخب بصعوده إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب المنتخب المصري بعد فوزه على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

وغرد رشاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «مليون مبروك للفراعنة على صعودهم للدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية ورسم البسمة والفرحة على وجوه المصريين».

وأضاف زعيم الأغلبية في تغريدته: «كل الفخر والاعتزاز برجولة وإصرار وروح لاعبينا الأبطال الذين قدموا مبارة تاريخية وأمتعونا بأداء رائع يليق بتاريخ الكرة المصرية».

وتابع: «نثق في إمكانيات منتخبنا الوطني.. ونواصل الدعم والمساندة لجميع اللاعبين والجهاز الفني من أجل حصد الكأس الثامنة».

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية عقب الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي من البطولة.