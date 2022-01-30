الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

زعيم الأغلبية بالنواب يهنئ المنتخب بصعوده إلى نصف نهائي أمم إفريقيا

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب المنتخب المصري بعد فوزه على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون.

وغرد رشاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «مليون مبروك للفراعنة على صعودهم للدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية ورسم البسمة والفرحة على وجوه المصريين».

وأضاف زعيم الأغلبية في تغريدته: «كل الفخر والاعتزاز برجولة وإصرار وروح لاعبينا الأبطال الذين قدموا مبارة تاريخية وأمتعونا بأداء رائع يليق بتاريخ الكرة المصرية».

وتابع: «نثق في إمكانيات منتخبنا الوطني.. ونواصل الدعم والمساندة لجميع اللاعبين والجهاز الفني من أجل حصد الكأس الثامنة».

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية عقب الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي من البطولة.

المهندس أشرف رشاد الشريف الامين العام النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب المنتخب المصري المنتخب المغربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لمصر أمام المغرب

محمد صلاح رجل مباراة مصر والمغرب فى كأس الأمم الإفريقية

أستون فيلا: لا خوف على منتخب مصر فى وجود تريزيجيه

تقرير بريطاني: صلاح يقود الفراعنة لمواجهة الكاميرون تكرارًا لسيناريو 2017

محمد الباز يكشف: تحرك رسمى لمنع «داية» من ختان 5 فتيات بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا