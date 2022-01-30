الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تصرح بدفن جثث ضحايا حريق مخبز إسنا

النيابة العامة
النيابة العامة

أصدرت النيابة العامة في مركز إسنا بمحافظة الأقصر اليوم، قرارا بالتصريح بدفن ضحايا شهداء لقمة العيش داخل مخبز والذين لقوا مصرعهم حرقا.

وشهدت منطقة المحطة بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر حادثاً مأساويا إثر انفجار أسطوانة غاز بمخبز سياحي أسفر عن مصرع 5 وإصابة 2 وامتدت ألسنة اللهب إلى عدد من المحال المجاورة لمكان الحريق وأتت النيران على محتوياتها بالكامل. 

وقام فريق من رجال النيابة العامة ورجال المعمل الجنائي بمعاينة موقع احتراق مخبز العيش الطباقي بمحيط منطقة محطة إسنا والمقاهي والمحال التجارية المحترقة بذات المكان، نتيجة انفجار أسطوانة غاز بالمخبز محل الواقعة والذي أسفر عن تفحم 5 وإصابة آخرين.

وقد دفعت قوات الحماية المدنية بعدد 5 سيارات إطفاء، في حين دفعت انتقلت 9 سيارات إسعاف إلى مكان الحريق وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا، كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي بإسنا لمناظرة جثث الضحايا وتم استخراج تصاريح الدفن لضحايا الحادث المأساوي.. وقد أمر مدير نيابة إسنا باستدعاء مالك المخبز وشهود الحادث وسرعة ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية لأسباب الحريق إلى انفجار أسطوانة غاز بالمخبز مما أدى إلى اشتعال النيران بالمخبز وامتداد النيران إلى كافيتريا مجاورة وعدد ثلاث محال تجارية بمحيط الحادث.

مصرع 5 أشخاص التصريح بدفن تحريات المباحث انفجار أسطوانة غاز المحال التجارية حريق مخبز في إسنا تصاريح الدفن لمعمل الجنائي

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