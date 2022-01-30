الأحد 30 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

عزاء ياسر رزق
عزاء ياسر رزق

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رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

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