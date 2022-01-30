مختلف حولها.. «الإفتاء» ترد على سائلة بشأن الصلاة بعد الوتر

الفتاوى المتعلقة بالصلاة والنوافل، تعد من أكثر الأسئلة التي ترد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر الذي تجريه على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" وتخظى بمتابعة كبيرة، حيث ورد سؤال من سيدة تقول: صليت الشفع والوتر مع صلاة العشاء ثم نمت، ولكنى استيقظت من النوم مرة آخرى ولكن قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، وأريد أن أصلى مرة أخرى لله، فماذا أفعل في تلك الحالة؟

من جانبها، أجابت الإفتاء على هذه الفتوى قائلة:" يرى أئمة الأحناف والمالكية والشافعية أن المسلم إذا استيقظ من النوم بعد أن صلى الشفع والوتر، وأراد أن يصلى قبل أذان الفجر، فليصلى كيفما يشاء من النوافل شفعًا، ولكن لا يصلى الوتر " لا يوتر" مرة أخرى".

أشارت الدار إلى أن المعروف عند أئمة الشافعية في هذه المسألة التي حولها خلاف، ما استدلوا به، بما روته السيدة أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

وأضافت الإفتاء خلال ردها على ما ورد إليه من فتوى، أن مسألة الصلاة بالليل بعد صلاة الوتر من المسائل التي عليها خلاف بين فقهاء الأمر، والكلام فيها واسع المجال.