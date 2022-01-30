أول ظهور لـ كندة علوش في كواليس الفيلم الهندي «Yellow Bus»

نشرت النجمة كندة علوش، الصور الأول لها بالفيلم الهندي “Yellow Bus” الذي تشارك في بطولته.

الفيلم من إنتاج دولي مشترك بين الأردن والإمارات والولايات المتحدة الأميركية والهند، ويجري تصويره حالياً في أبوظبي بالإمارات.

كندة علوش



وعن دورها، قالت كندة علوش "عندما قرأت أول 10 صفحات من النص، تيقنت أننى أريد أن أكون جزءً من هذا الفيلم.. إنها قصة إنسانية يمكن أن تحدث فى أى مكان بالعالم.

وأضافت "لم أجسد دوراً كشخصية ميرا من قبل، وهي شخصية ذات أبعاد متعددة، وكلما تعمقت في الدور أكثر كلما فهمت أبعادها، فدور ميرا يتشابك مع شخصية أناندا، حيث أن الإثنتين تخوضان رحلة لاستكشاف جوانب متعددة للأمومة والفقدان خلال أحداث الفيلم".

كندة علوش

ويتناول Yellow Bus العديد من القضايا الإنسانية، مثل الأمومة والهوية والاغتراب والفقد، والتي تتشابك معاً في حبكة درامية تمتد خيوطها لتشمل المجتمعات العربية بشكل خاص والعالمية بشكل عام، وذلك من خلال قصة طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، تفارق الحياة من شدة الحرارة بعد أن نامت في حافلة المدرسة دون أن ينتبه إليها أحد.

تجسد كندة علوش في الفيلم دور ميرا مديرة المدرسة، وتانيشتا تشاتيرجي في دور أناندا والدة التلميذة المتوفية، وأميت سيال في دور الأب جاجان.

الفيلم من تأليف وإخراج الأميركية ويندي بيدنارز، وتشارك في بطولته كندة علوش مع نجمة بوليوود الهندية تانيشتا تشاتيرجي، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة بالعديد من المهرجانات الدولية، من بينها جوائز السينما المستقلة البريطانية عن دورها في الفيلم البريطاني Brick Lane، ونجم بوليوود أميت سيال بطل مسلسل Inside Edge الشهير والذي ترشح لجائزة إيمي في 2018.