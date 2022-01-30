«بحوث ودراسات للمرأة».. أهداف الملتقى الإلكترونى الثانى بـ«بنات عين شمس»

افتتح الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس، رئيس الملتقى، والدكتور حنان الشاعر وكيل البنات الكلية لشئون الدراسات العليا، مقرر الملتقى، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى الإلكتروني الثاني لوحدة النشر العلمى بكلية البنات تحت عنوان "بحوث ودراسات المرأة"، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وبحضور الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ضيف شرف الملتقى.

كما حضر الافتتاح الدكتورة مي حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع والدكتورة رقية شلبي عميد كلية البنات سابقا ووفد من المجلس القومى للمرأة ورؤساء الأقسام وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

فى كلمته أكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن إدارة الجامعة تعمل باستمرار على دعم البحث العلمي والنهوض بالنشر الدولي، وتنمية مهارات الباحثين والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلى الخدمات التي تتيحها الجامعة لرفع مستوى برامج الدراسات العليا وقدرات الباحثين بوصفه دورا أساسياً للجامعة.

من جانبها أشادت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية بجهود وحدة النشر العلمي بالكلية في دعم البحث ونشر الأبحاث واشادت بتاريخ كلية البنات العريق في تصدير المعرفة وخلق جيل واعد من الطلاب والباحثين، ونوهت إلى التعاون الجاري اعتماده بين كلية البنات ومنظمة المرأة العربية.



فيما أوضحت الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث الفرص المتاحة للباحثين في ظل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستراتيجية الدولة، والتي تتبناها وتدعمها جامعة عين شمس في دعم البحث العلمي ونشر المعرفة.

وأعربت الدكتورة فاديا كيوان المدير العام لمنظمة المرأة العربية عن سعادتها بالملتقى والتعاون المنتظر مع كلية البنات والجهود التي تبذلها جامعة عين شمس في الارتقاء بالبحث العلمي والنشر الدولي بما يتماشي مع طموحات المجتمع العربي في أن يتحول دور الجامعة إلي تشكيل المجتمع، وليس فقط الدارسين والباحثين وأن يصبح المجتمع العربي مصدرا للمعرفة للعالم كله.

وأشارت الدكتورة رضوى رمضان مدير وحدة النشر العلمي الى أهداف الملتقى، لافتة إلى أنه يقدم للباحثين جلسات علمية متفردة تعرض أهم الاتجاهات في البحث في جميع المجالات.

ويهدف الملتقى إلى الآتي:

• مواكبة الاهتمام العالمي بتنمية مشاركة المرأة في البحث العلمي.

• تشجيع البحث والدراسة في مجال المرأة.

• التشجيع على نشر الأبحاث التي تهتم بدراسة قضايا المرأة.

• تعزيز التواصل بين الباحثين والمتخصصين والمهتمين بقضايا المرأة.

• فتح آفاق التعاون مع منظمة المرأة العربية للاستفادة من الخبرات الدولية في المجالات التي تخص المرأة.

• مناقشة التحديات التي تواجهها الباحثات النساء، والحلول المقترحة لتجاوزها.

• تقديم نماذج نسائية رائدة في البحث العلمي

• رصد بعض إسهامات المرأة في مختلف العلوم.

جدير بالذكر أن الملتقى الالكترونى الثانى لوحدة النشر العلمي بكلية البنات بعنوان "بحوث ودراسات المرأة" Women &@Research يعقد علي مدار يومي الأحد والإثنين ٣٠-٣١ يناير ٢٠٢٢ وتعقد من خلاله خمس جلسات عن بعد في مجالات البحوث في الآداب والعلوم والتربية يتحدث فيها أساتذة من داخل وخارج الجامعات المصرية