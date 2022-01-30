ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما كيلو شابو وكمية من الحشيش فى أسيوط

نجحت مباحث الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة وسط الصعيد، في ضبط تاجري مواد مخدرة وبحوزتهم كيلو من مخدر الشابو وكمية من الحشيش.

ووردت معلومات للعميد محمد الضبع مدير الإدارة العامة للمخدرات بوسط الصعيد تفيد بقيام المدعو "حمادة. س .ع" وشهرته "الإسكندر"، عاطل ومقيم بني شعران، وصديقة "صلاح .ف .خ" بالاتجاه في المواد المخدرة بنطاق مركز منفلوط، والقرى المجاورة.

وتشكلت قوة أمنية من ضباط المخدرات ضمت العقيد محمد صلاح، وكيل الإدارة، والرائد عدنان أبوعقرب، والنقيب أحمد طلعت، معاون مباحث منفلوط، وعلى الفور، تم استئذان النيابة لسرعة تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط برئاسة اللواء وائل نصار، مدير المباحث، تمكنت الحملة من ضبط المتهمين خلال كمين أثناء ترويجهما المخدرات وبحوزتهما كيلو من مخدر الشابو و٦ طرب من مخدر الحشيش.