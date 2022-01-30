الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما كيلو شابو وكمية من الحشيش فى أسيوط

أرشيفية
أرشيفية

نجحت مباحث الإدارة العامة للمخدرات بمنطقة وسط الصعيد، في ضبط تاجري مواد مخدرة وبحوزتهم كيلو من مخدر الشابو وكمية من الحشيش.

ووردت معلومات للعميد محمد الضبع مدير الإدارة العامة للمخدرات بوسط الصعيد تفيد بقيام المدعو "حمادة. س .ع" وشهرته "الإسكندر"، عاطل ومقيم بني شعران، وصديقة "صلاح .ف .خ" بالاتجاه في المواد المخدرة بنطاق مركز منفلوط، والقرى المجاورة.

وتشكلت قوة أمنية من ضباط المخدرات ضمت العقيد محمد صلاح، وكيل الإدارة، والرائد عدنان أبوعقرب، والنقيب أحمد طلعت، معاون مباحث منفلوط، وعلى الفور، تم استئذان النيابة لسرعة تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط برئاسة اللواء وائل نصار، مدير المباحث، تمكنت الحملة من ضبط المتهمين خلال كمين أثناء ترويجهما المخدرات وبحوزتهما كيلو من مخدر الشابو و٦ طرب من مخدر الحشيش.

الادارة العامة للمخدرات ضبط تاجري مخدرات إدارة البحث الجنائي تاجري مخدرات

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وائل لطفي

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