مؤتمر «انتصار الهوية» يطالب بمؤتمر دولي ومتحف لتوثيق جرائم الجماعات المتطرفة

انتهت لجنة توصيات مؤتمر «انتصار الهوية.. دراسة وتوثيق جرائم الإخوان»، الذي عقد ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، بإشراف من الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إلى الخروج بخمس توصيات على رأسها ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين، على رأسها الدعوة إلى مؤتمر دولي تستضيفه مصر يناقش علاقة التطرف والإرهاب بالخطاب الديني المتطرف في كل الديانات.

- تحديث قواعد البيانات الخاصة المرتبطة بالجماعات المتطرفة وأفكارها

واشتملت التوصيات على تحديث قواعد البيانات الخاصة المرتبطة بالجماعات المتطرفة وأفكارها، وتأسيس متحف قومي لتوثيق وعرض جرائم جماعة الإخوان المتطرفة، تنبثق منه معارض تنتشر في ربوع مصر للتوعية بجرائم الجماعات المتطرفة. ودعوة الباحثين والمفكرين من الدول العربية للمشاركة في النسخة القادمة من المؤتمر. وأن تطلق الجهات المنظمة مشروعا بحثيا لاختيار أفضل كتب مخطوطة في الدراسات المتعلقة بالجماعات المتطرفة وأفكارها، ويعلن عن شروطه وتفاصيله في مارس المقبل.

وعقدت لجنة التوصيات برئاسة د. هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والناشر محمد عبد المنعم، المنسق العام لهذا المؤتمر، وبعضوية كل من: د. نيفين موسى، رئيس دار الكتب والوثائق المصرية، د. أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، د. شوكت المصري، المدير التنفيذي لفعاليات المعرض، م. علي عبد المنعم، عضو اللجنة الثقافية، د. أحمد السعيد، عضو اللجنة الثقافية، أ. محمد عزوز، المشرف على تنفيذ المؤتمر، ود. بسنت حمزة، الأستاذ المساعد بجامعة قناة السويس.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».