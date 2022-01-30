محافظ البحيرة يعتمد عددًا من المخططات التفصيلية بنطاق مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار وشبراخيت

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق وفقا لأحكام القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وذلك للقضاء على العشوائيات والبناء المخالف وذلك بنطاق مراكز ادكو ورشيد وكفر الدوار وشبراخيت ومركز الدلنجات.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم اعتماد، خريطة المخطط التفصيلي لمنطقة امتداد شمال شرق مركز ومدينة إدكو ،وخريطة المخطط التفصيلي لمنطقة شمال غرب، المركز ،و خريطة المخطط التفصيلي لمنطقة تحزيم العشوائيات (أ) ،وخريطة المخطط التفصيلى لمنطقة تحزيم العشوائيات (ب)،و خريطة المخطط التفصيلي للمنطقة الحرفية،وخريطة المخطط التفصيلي لمنطقة تحزيم العشوائيات (ج)

كما اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بنطاق مراكز رشيد وكفر الدوار وشبراخيت كالآتي:-خريطة تعديل المخطط التفصيلي لقرية محلة الأمير التابعة للوحدة المحلية لقرية محطة الأمير مرکز رشید ،وخريطة المخطط التفصيلي لقرية كفر قشاش التابعة للوحدة المحلية لقرية أورين مركز شبراخيت

كما اعتماد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خريطة المخطط التفصيلي لقرية العلامية التابعة للوحدة المحلية لقرية طيبة مركز الدلنجات

وصرحت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام لقانون التصالح بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة الدفاع لمراعاة ما ورد بالمخطط الاستراتيجي وأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة وذلك عند اعتماد المخططات التفصيلية .

ياتى ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها الدولة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لتنظيم أعمال البناء ، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف ، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز محافظة البحيرة .