لماذا يجعلك الماء جميلاً؟.. فوائد مذهلة من الشعر للأظافر

يعتبر الماء شريان الحياة لكل الكائنات الحية على هذا الكوكب، فمنذ الطفولة يتم تذكيرنا دائمًا بشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا، وذلك من اجل الحفاظ على الأعضاء الداخلية للجسم.

شرب الماء ضروري بنفس القدر في الحفاظ على مظهرنا والذي يتمثل في الجلد والشعر والأظافر، حيث يمكن أن يكون شرب الماء يوميًا هو الحل لمعظم مشاكل الجمال المعروفة، بدءًا من البشرة الباهتة والأظافر الهشة إلى الشعر الخفيف والجاف، وفقًا لما ذكره خبراء التجميل بموقع "healthiest" الطبي.

حذر خبراء التجميل من عدم شرب الماء بكميات كافية يؤدي إلى جعل البشرة تبدو باهتة، كما يتسبب في ظهور التجاعيد والمسام بشكل أكبر، حيث يملأ الماء الجلد ، مما يجعل خطوط الوجه أقل وضوحًا، فعندما يكون الجلد رطبًا وممتلئًا ومرنًا بشكل صحيح ، تقل احتمالية تشقق الجلد.

يقترح الخبراء شرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا، فإذا لم تكن مغرمًا باستهلاك الماء العادي والمذاق ، يمكنك حساب القهوة أو الشاي غير المحلى كجزء من استهلاك المياه يوميًا.

تأكد من عدم شرب كمية زائدة من الكافيين لأنها ضارة لجسمك، كما عليك التقليل من تناول الكافيين إلى كوبين في اليوم، فإذا كنت لا تحب الكافيين، يمكنك عصر الليمون على الماء لتوفير طعم أفضل ونكهة مضافة.

لماذا يجعلك الماء جميلاً؟

شراب الماء بكميات كبيرة لا يروي عطشك ويحافظ على رطوبتك فحسب، بل يساعد الجسم أيضًا على إزالة السموم بشكل فعال، مما يجعل بشرتك تبدو منتعشة ومتألقة.

يساعد الماء في الحفاظ على رطوبة البشرة، حيث أظهرت الدراسات السريرية أنه عندما تكون البشرة رطبة، فإنها تبدو ممتلئة، مما يقلل من علامات الشيخوخة.

عندما تشرب الكثير من الماء، فإنه يزيل السموم التي يمكن أن تساعد في انتشار حب الشباب وغيرها من مشاكل الجلد المعتادة، فإذا كانت البشرة تعاني من الجفاف، فهذا يجعلك عرضة لحب الشباب، فمن الضروري إجراء تغييرات صغيرة في نظامنا الغذائي لمنع تكوين حب الشباب.

كما يوصي بعض خبراء البشرة بإضافة عصير الليمون الطازج إلى كوب من الماء الساخن وشربه كل صباح، فهو طريقة منعشة وصحية لبدء يومك، ويساعد على التخلص من حب الشباب.

الحاجة إلى السوائل أمر أساسي لحماية شعرك، وذلك لأن كمية الماء غير الكافية في الجسم ستحفظ الماء للأعضاء الحيوية الأخرى، وهذا يجعل شعرك أكثر عرضة للتساقط والترقق والتكسر.

أكد الأطباء، أن شرب المزيد من السوائل بشكل يومي يعزز نمو الأظافر ويمنع جفاف البشرة وتقشرها، فهشاشة الأظافر هي علامة على الجفاف.