الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الاستقلال فوق كل شئ».. مائدة مستديرة بمعرض الكتاب لإطلاق كتاب رئيس كازاخستان

خيرات لاما شريف
خيرات لاما شريف

انطلقت منذ قليل المائدة المستديرة لدولة كازاخستان، ضمن ندوات ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور سفير كازاخستان خيرات لاما شريف، وأعضاء الدبلوماسية الكازاخية، وسفير بيلاروس.

وسيتم خلال المائدة المستديرة تدشين  كتاب الرئيس قاسيم جومارت توقاييف، «الاستقلال فوق كل شئ»، الذي تم إصداره في يناير 2021، وترجم الكتاب للغة العربية هشام حبيب.

و وجه سفير كازاخستان، الشكر لادارة معرض الكتاب لإقامة مائدة مستديرة لتدشين كتاب الرئيس قاسم جومارت توقاييف، ضمن فعاليات ضيف الشرف بمعرض الكتاب في دورته الـ 53.

وأشار السفير إلى أن الكتاب كتبه الرئيس قاسيم جومارت توقاييف في 5 يناير 2015، واقترح كتابة تاريخ قصير عن كازاخستان الجمهور الأجنبي وترجمته اللغات الرئيسية في العالم، هذه هي الطريقة الوحيدة لإخبار العالم بالتاريخ الحقيقي لشعب كازاخستان الذي يمتد لقرون.

واضاف السفير ان الرئيس قسم سنوات الاستقلال الثلاثين إلي ثلاثة عقود، ولكل فترة من هذه الفترات أهميتها التاريخية الخاصة، مشيرا إلى أن العقد الأول من الاستقلال هو وقت إرساء الأساس لكازاخستان واعتماد الدستور، أما العقد الثاني فهو فترة توسيع آفاق دولتنا، علي مدار سنوات وتعزيز مكانة البلاد بشكل كبير، والعقد الثالث وصلنا الي مستويات أعلى في تنميتنا، ولقد أنهينا اخيرا كافة المسائل المتعلقة بحدود البلاد.

وأضاف سفير كازاخستان أنه في 11 يناير الجاري، أمر رئيس كازاخستان بإنشاء الصندوق الاجتماعي العام " كازاخستان خالكينا".

 وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

المائدة المستديرة لدولة كازاخستان ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب سفير كازاخستان تفاصيل كتاب الاستقلال فوق كل شئ اقامة مائدة مستديرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

يومكم يا أبطال.. منتخب مصر يواجه المغرب فى ربع نهائى كأس الأمم

«أمطار خفيفة إلى متوسطة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

«القضاء الإدارى» يرفض حل جمعيتى أنصار السنة والشرعية

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه بختام التعاملات وتنتهى من مراجعة مؤشر سندات الخزانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

رابع أيام معرض الكتاب.. الإقبال يتزايد

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس إسرائيل إلى الإمارات