«الاستقلال فوق كل شئ».. مائدة مستديرة بمعرض الكتاب لإطلاق كتاب رئيس كازاخستان

انطلقت منذ قليل المائدة المستديرة لدولة كازاخستان، ضمن ندوات ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور سفير كازاخستان خيرات لاما شريف، وأعضاء الدبلوماسية الكازاخية، وسفير بيلاروس.

وسيتم خلال المائدة المستديرة تدشين كتاب الرئيس قاسيم جومارت توقاييف، «الاستقلال فوق كل شئ»، الذي تم إصداره في يناير 2021، وترجم الكتاب للغة العربية هشام حبيب.

و وجه سفير كازاخستان، الشكر لادارة معرض الكتاب لإقامة مائدة مستديرة لتدشين كتاب الرئيس قاسم جومارت توقاييف، ضمن فعاليات ضيف الشرف بمعرض الكتاب في دورته الـ 53.

وأشار السفير إلى أن الكتاب كتبه الرئيس قاسيم جومارت توقاييف في 5 يناير 2015، واقترح كتابة تاريخ قصير عن كازاخستان الجمهور الأجنبي وترجمته اللغات الرئيسية في العالم، هذه هي الطريقة الوحيدة لإخبار العالم بالتاريخ الحقيقي لشعب كازاخستان الذي يمتد لقرون.

واضاف السفير ان الرئيس قسم سنوات الاستقلال الثلاثين إلي ثلاثة عقود، ولكل فترة من هذه الفترات أهميتها التاريخية الخاصة، مشيرا إلى أن العقد الأول من الاستقلال هو وقت إرساء الأساس لكازاخستان واعتماد الدستور، أما العقد الثاني فهو فترة توسيع آفاق دولتنا، علي مدار سنوات وتعزيز مكانة البلاد بشكل كبير، والعقد الثالث وصلنا الي مستويات أعلى في تنميتنا، ولقد أنهينا اخيرا كافة المسائل المتعلقة بحدود البلاد.

وأضاف سفير كازاخستان أنه في 11 يناير الجاري، أمر رئيس كازاخستان بإنشاء الصندوق الاجتماعي العام " كازاخستان خالكينا".

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».