«تعليم مطروح»: امتحان الشهادة الإعدادية جاء شاملًا لكل أجزاء المنهج

تفقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، سير امتحانات اليوم الثاني للشهادة الإعدادية بلجنة إحدى المدارس التابعة لإدارة مطروح التعليمية.

وكيل تعليم مطروح

وأدى الطلاب الامتحان في مادة الهندسة التحليلية وحساب المثلثات في الفترة الأولى من امتحان اليوم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية.

وكيل تعليم مطروح

واطمأن وكيل تعليم مطروح، خلال جولته التفقدية، من الطلاب على وضوح الورقة الامتحانية وجودة طباعتها واتسامها بالوضوح والبعد عن الغموض، ومطابقة الأسئلة المواصفات وأن الامتحان جاء شاملاً لكافة أجزاء المنهج الدراسي وملائمًا لزمن الإجابة وفقًا للتعليمات الوزارية.

وكيل تعليم مطروح

وأوضح وكيل تعليم مطروح، خلال رئاسته لغرفة العمليات الرئيسية، أن جميع أعضاء الغرفة يتابعون منذ الصباح الباكر عملية تسليم مظاريف الأسئلة لكافة اللجان على مستوى المحافظة والتواصل المباشر مع رؤساء اللجان لمتابعة انتظام العملية الامتحانية ورصد أى معوقات والعمل على إزالتها.

وكيل تعليم مطروح

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، قائد الإقليم بمتابعة حسن سير وانتظام العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية.