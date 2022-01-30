محافظ المنوفية يشدد على سرعة استكمال إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، على سرعة استكمال كافة إجراءات التصالح في مخالفات البناء للطلبات التي تسلم أصحابها نموذج (10) الدائم، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل معه بقانون (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لمناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التصالح على مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية، بحضور اللواء عمر إدريس، السكرتير العام المساعد، نواب الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء المكلفين بملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية، مدير مركز معلومات شبكات المرافق، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ المنوفية، ضرورة التأكد من دقة البيانات بملفات التصالح ومطابقتها بإيصالات الدفع، وعمل أرشفة على المنظومة الإلكترونية لكافة الملفات التي تمت مراجعتها وإعداد تقارير بالملفات التي تم الانتهاء منها، كما شدد المحافظ على زيادة نسب مراجعة ملفات التصالح وعرضها عليه خلال الاجتماع المقبل وذلك لإنجاز مصالح المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه بدءًا من الأسبوع المقبل، ستمر لجان تفتيشية بشكل دوري على كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لفحص ملفات التصالح ومطابقتها بما تم تسجيله على المنظومة.