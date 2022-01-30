الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتعزية فى وفاة الكاتب الصحفى ياسر رزق

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد محمود وهدان؛ للتعزية في وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة.

فيما أعلنت أسرة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة دار أخبار أمس ورئيس تحرير جريدة الأخبار السابق، عن إقامة عزاء له بعد صلاة المغرب اليوم الأحد، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس‏.

كانت أسرة الكاتب الراحل الكبير، أقامت عزاء كبيرًا وشعبيًا أمس الأول الخميس، بمسقط رأسه بمدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، حضره المئات من أهالى محافظة الإسماعيلية، وقياداتها الشعبية والتنفيذية، حيث أقيم سرادق عزاء ضخم.

بحضور الشيخ طه النعمانى، قارئ مسجد الإمام عمرو بن العاص ونقيب قراء محافظة الفيوم وقارئ اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشيخ محمود محمد صابر من مدينة منيا القمح، وقدم العزاء، الشيخ عامر أبوسلامة.

الكاتب الصحفى ياسر رزق ياسر رزق الرئيس السيسي السيسي

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وائل لطفي

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