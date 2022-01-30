الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء سنغافورة يكشف عن مستقبل «قيود كورونا»

رئيس الوزراء السنغافوري
رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج

قال رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج، اليوم الأحد، إنه يتعين على بلاده أن "تنتظر مزيدا من الوقت" قبل أن تسمح بإقامة التجمعات الكبيرة، وذلك في الوقت الذي دفع فيه المتحور "أوميكرون" الحكومة السنغافورية على إبقاء التدابير الصارمة لمكافحة الفيروس.

ودعا لي - في رسالته السنوية بمناسبة رأس السنة الصينية وفقا لما ذكرته شبكة “تشانيل نيوز آشيا” السنغافورية - المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية الاجتماعية وأخذ الحيطة، في الوقت الذي يتجمعون فيه للاحتفال خلال هذه الفترة.

وحث رئيس الوزراء - في منشور عبر موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي - المواطنين على ضرورة البقاء في المنزل إذا شعروا بالتوعك وعزل أنفسهم والحصول على قسط كاف من الراحة، مؤكدا أنه سيكون هناك وقتا كافيا لتعويض زيارات رأس السنة بعد التعافي.

وأشار إلى أن الكثير من الأسر قد بذلت قصارى جهدها للتأقلم خلال الجائحة والحفاظ على التواصل فيما بينها عبر الإنترنت.

يذكر أن سنغافورة أبقت على تدابير الإدارة الآمنة لكوفيد-19 دون تغيير خلال فترة رأس السنة الصينية، حيث يظل الحد الأقصى المسموح به للتجمعات الاجتماعية هو 5 أشخاص، كما أن الحد الأقصى لعدد الزائرين المسموح به لكل أسرة لايزال 5 أشخاص يوميا.

سنغافورة

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وائل لطفي

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