اكتشفها أنور وجدي واعتزلت بعد ٩ سنوات فن.. ذكرى وفاة فيروز الطفلة المعجزة

يصادف اليوم ذكرى وفاة الطفلة المعجزة كما كانوا ينادوها “فيروز” التى تركت بصمتها في عالم السينما المصرية بخفتها وشقاوتها الكبيرة.

اسمها الحقيقي “بيروز أرتين كالفايان” ولدت في 15 مارس عام 1943 في مدينة القاهرة، اكتشفها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب عندما كان يعزف في احد الأمسيات في منزلهم، وكانت هي ترقص على الموسيقى التي يعزفها، لفتت انتباهه بخفتها وطريقتها فقام بتأليف مونولوج لها لكي تغنيه، وقام باصطحابها معه إلى إحدى الحفلات التي يقدمها وقدمت المونولوج، ولاقت إعجاب الجميع وقرر أن يلحقها ببرنامج المواهب الذي كان يقام في الأوبيرج وحققت نجاح كبيرا.

قام وقتها الكثير من المنتجين بالوقوف حول فيروز، ولكن قام الفنان أنور وجدي بالتحدث معها وكان وقتها في أوج شهرته، وبالفعل قام بانتاج عدة أفلام لها لمدة ٣ سنوات فقط منذ بداية عام ١٩٥٠ حتى عام ١٩٥٣.

زواجها:

وقت عملها مع الفنان إسماعيل ياسين في أفلامه تعرفت علي الفنان بدر الدين جمجوم، ووقعوا في الحب سويا، وتقدم لطلبها للزواج ووافقت و شجعها على الاعتزال والتركيز مع أسرتها في عام ١٩٥٩، بعد ان رزقت منه بطفلين أيمن وإيمان وظلا متزوجان حتى توفى بدر الدين جمجوم عام ١٩٩٢.

أشقائها:

فيروز هي الأخت الكبرى للفنانة نيللي ولها شقيقة أخرى هي ميرفت، مثلت فيروز مع شقيقتها نيللي في فيلم بعنوان “الحرمان” وذلك بعد انفصالها عن الفنان أنور وجدي فنيا، ولكن الفيلم لم ينجح كما كانت تنجح أفلامها السابقة، ثم شاركت مع نيللي مرة أخرى واختهما الثالثة ميرفت في فيلم "العصافير الثلاثة" عام 1955 الذي حقق نجاح وشهرة لا نظير لهما.

فيروز وأنور وجدي:

انبهر الفنان انور وجدي بفيروز وبموهبتها عندما رآها تغني في الأوبيرج، وقام بكتابة عقد احتكار مع والدها على أن تتقاضى ألف جنيه عن كل فيلم تقدمه معه، وبالفعل وافق والدها وانطلقت فيروز لتقدم معه أنجح أفلامها وقد قام أنور وجدي بالاستعانة بمدرب الرقص إيزاك ديكسون، والذي عمل في عدة أفلام مصرية، وقد قام بتغيير حرف من اسمها بدلاً من بيروز أصبحت فيروز، وقد كان من المفترض أن يكون إنتاج أول فيلم لها هو إنتاج مشترك بين وجدي والموسيقار محمد عبد الوهاب ولكنه رفض أن يراهن على طفلة وخشى أن يخوض هذه التجربة، فقرر وجدي أن يخوض التجربة بمفرده وقد انتقلت فيروز لتعيش معه ومعه زوجته في ذلك الوقت الفنانة ليلى مراد.

في عام 1950 كانت قد قدمت أول فيلم لها بعنوان "ياسمين" والذي حقق نجاح كبير، وقد كانت هى البطلة الرئيسية في الفيلم رغم وجود الفنانة مديحة يسري والفنان سراج منير وأنور وجدي، وقد كان من المفترض أن تقدم الفنانة فاتن حمامة دور الفنانة مديحة يسري ولكنها اعتذرت عنه لأن البطولة الرئيسية كانت للطفلة فيروز التي لم تتعدى ٧ سنوات، وقد قام أنور وجدي بدعوة الأطفال لحضور حفلة العاشرة صباحا في السينما ووعد بتقديم هدايا لهم كدعاية للفيلم.

وبالفعل حقق الفيلم نجاح غير متوقع، وقد ذكرت بعض المصادر أن فيروز قد رفضت تصوير أول مشهد في الفيلم والذي تظهر فيه وهي ترتدي فستان مقطوع وممزق وهو ما جعلها تتضايق وكانت تقول له أنا بنت عز، شاركت معه بعد ذلك في فيلم "فيروز هانم"، "صورة الزفاف" وفيلم "دهب” الذي أحدث ضجة كبيرة في السينما المصرية وبعدها لقبها الجمهور والنقاد بلقب "شيرلي تمبل" وهي ممثلة أمريكية اشتهرت بتمثيل أفلام الأطفال في فترة الثلاثينات.

انفصلت فيروز عن أنور وجدي عام ١٩٥٣ بعد خلاف حدث بينه وبين والدها بعد ان بدا وجدي لا يعطيها مستحقاتها وقرر والدها أن ينتج لها أفلامها، وبالفعل أنتج لها فيلم "الحرمان"

اعتزالها:

قررت الاعتزال وهي في ال ١٧ من عمرها بعد زواجها.

وفاتها:

توفيت الطفلة المعجزة فيروز عام 2016 ، عن عمر ناهز ال ٧٢ عام، بعد صراع طويل مع مرض الكبد، وعلى الرغم من انها مسيحية الديانة الا ان ابنائها وقت وفاتها أصروا على الصلاة عليها كصلاة جنازة في مسجد الحامدية الشاذلية.