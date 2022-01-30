«النيابة»: معاينة مسرح جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها بالزاوية الحمراء

انتقل المستشار عبدالحميد عاطف، وكيل النائب العام، لمسرح جريمة مقتل ربة منزل على يد زوجها بعد أن تعدى عليها بالضرب المبرح، لإجراء المعاينة التصويرية.

وفي وقتٍ سابق، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلَّفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة الضحية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبيَّن العثور على جثة سيدة تدعى "إيمان. م" 35 سنة، ربة منزل، وبالفحص تبيَّن وجود إصابات في الرأس والوجه وفي أنحاء متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات، تبيَّن أن الزوج اعتدى عليها بالضرب حتى وقعت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.