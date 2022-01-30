الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تسجيل 34 إصابة بكورونا قبل أيام من انطلاق أولمبياد بكين الشتوي

أولمبياد بكين الشتوي
أولمبياد بكين الشتوي

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين اليوم الأحد، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد قبل أيام قليلة من انطلاق الدورة الأولمبية الشتوية.

وأوضحت اللجنة المنظمة أنه جرى تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا بين أشخاص وافدين إلى البلاد أمس السبت، من بينهم 13 رياضيا أو مسؤولا بالبعثات المشاركة في الأولمبياد.

كما جرى تسجيل 11 إصابة جديدة بين الأشخاص الذي تواجدوا بالفعل في النظام الأولمبي المغلق. 
وكانت اللجنة أكدت أمس السبت ثبوت إصابة 36 مشاركا في الأولمبياد بفيروس كورونا.

وذكرت اللجنة أن 29 شخصا من الوافدين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا فور وصولهم إلى المطار، من بينهم 19 رياضيا أو أعضاء بفرقهم. كما تم اكتشاف سبع إصابات بفيروس كورونا من بين هؤلاء المتواجدين بالفعل فيما يسمى بالفقاعة الأولمبية.

وتقام دورة الألعاب الشتوية في ظل تحت قواعد صارمة لمكافحة فيروس كورونا، مما يعني أن كل المشاركين من الرياضيين حتى الصحفيين معزولون تماما عن الشعب الصيني.

ولكي يتم اكتشاف المصابين في أسرع وقت ممكن، كل مشارك في الفقاعة يجب أن يخضع لاختبار "بي.سي.أر" بشكل يومي.

وأي شخص تثبت إصابته بالفيروس يجب أن يعزل نفسه في فندق مخصص. وبعد نتيجتين سلبيتين على الأقل لاختبار "بي.سي.أر" على أن يكون الفارق الزمني بينهما 24 ساعة على الأقل، يمكنه أن يخرج من العزل.

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، فرضت السلطات إغلاقا على العديد من المدن بها ملايين من السكان.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 127 مليونا و538 ألفا و360 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

أولمبياد بكين الدورة الأولمبية الشتوية بكين

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