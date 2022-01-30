إحباط تهريب راكب مستلزمات طبية خاصة بالعلاج الطبيعي

تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الجوي، اليوم الأحد، من ضبط مصري حاول تهريب كمية من الإبر واللواصق الطبية الخاصة بالعلاج الطبيعي.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، وبمناظرة جواز سفر الراكب فتبين أنه يعمل أخصائي علاج طبيعي، وله مدة سفر قصيرة، بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة وسط الملابس بالحقائب.

وبتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر ضبط 466 عبوة دوائية متنوعة بهم كميات أكبر من الابر واللواصق الطبية التي تستخدم في العلاج الطبي.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.