في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

سجل معدل التضخم العام ارتفاع جديد بلغت نسبته 5.8% بنهاية العام الماضي 2021 تأثرًا بالارتفاعات المتفاوتة في متوسطات أسعار سلع قسم الطعام والمشروبات بشكل أساسي، غير أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت تراجع أسعار عدد آخر من السلع الغذائية والتى نستعرضها في هذا التقرير:

انخفض متوسط سعر بيع كيلو سمك بلطي لـ 29.43 جنيه خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 29.80 جنيه خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة انخفاض 1.2%، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 30.58 جنيه فى ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض 3.8%، كما انخفض متوسط سعر بيع كيلو سمك ماكريل مجمد لـ 36.80 جنيه خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 36.72 جنيه خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة انخفاض 0.2%، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 43.59 جنيه خلال شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض 15.6%.

كما انخفض متوسط سعر بيع كيلو طماطم 4.11 جنيه في شهر ديسمبر 2021 مقابل 5.40 جنيه في شهر نوفمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 23.9%، بينما كان متوسط سعر البيع 9.26 جنيه في شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 55.6%.

وانخفض متوسط سعر بيع كيلو بصل لـ 5.21 جنيه في شهر ديسمبر 2021 مقابل 5.57 جنيه في شهر نوفمبر 2021 بنسبة انخفاض 6.5%، بينما كان سعر البيع قد بلغ 6.11 جنيه في شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض 14.7%.

وانخفض متوسط سعر بيع فاصوليا خضراء لـ 9.36 جنيه خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 10.98 جنيه خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة انخفاض 14.8%، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 9.64 جنيه خلال شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض 2.9%.

انخفض متوسط سعر بيع فاصوليا جافة بلدي لـ 26.42 جنيه خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 26.53 جنيه خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة انخفاض 0.4%، بينما بلغ متوسط سعر البيع 29.54 جنيه خلال شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض 10.6%.

انخفض متوسط سعر بيع ثوم بلدي لـ 30.01 جنيه خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 30.82 جنيه خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة انخفاض 2.6%، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 31.24 جنيه خلال شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض 3.9%.

انخفض متوسط سعر بيع كيلو بصل لـ 5.21 جنيه خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 5.57 جنيه خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة انخفاض 6.5%، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 6.11 جنيه خلال ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض 14.7%.

انخفض متوسط سعر بيع كيلو بطاطس لـ 8.02 جنيه خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 9.13 جنيه خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة انخفاض 12.2%، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 8.17 جنيه خلال شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض 1.8%.

انخفض متوسط سعر بيع كيلو جزر أصفر لـ 6.53 جنيه خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 7.95 جنيه خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة انخفاض 17.9%، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 8.01 جنيه خلال شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض قدرها 18.5%.

انخفض متوسط سعر بيع كيلو باذنجان رومى لـ 5.08 جنيه خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 5.40 جنيه خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة انخفاض قدرها 5.9%، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 5.63 جنيه خلال شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض 9.8%.

انخفض متوسط سعر بيع كيلو خيار لـ 6.87 جنيه خلال شهر ديسمبر 2021 مقابل 6.98 جنيه خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة انخفاض 1.6%، بينما كان سعر البيع قد بلغ 8.34 جنيه خلال شهر ديسمبر 2020 بنسبة انخفاض 17.6%.