29 وفاة و8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان، اليوم الأحد، عن تسجيل 29 وفاة و 7978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز التابع لوزارة الصحة الباكستانية في إيجازه اليومي بشأن الوضع الوبائي، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 1.417.991 إصابة، منها 100.005 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29.248 وفاة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.288.738 حالة.

وكانت باكستان سجلت أمس السبت، 27 حالة وفاة و7963 إصابة بفيروس كورونا.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم حتى يوم أمس إلى 370 مليونًا و324 ألفًا و902 إصابة بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأوضحت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، السبت، عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 74.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 40.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 25 مليون إصابة.

وقالت إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و652 ألفًا و69 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ888 ألفًا و881 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ626 ألفًا و170 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 493 ألفًا و198 وفاة.

وظهر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.