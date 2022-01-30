الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة بالقليوبية: تعيين 2446 شابا بالقطاع الخاص خلال ديسمبر

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، قامت بتعيين 2446 شابا، من بينهم 25  "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7502 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 281 فرصة عمل للشباب من الجنسين، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال الوزير، إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها 8 منح مولود جديد، و7 منح  زواج، و4 منح وفاة أحد الأقارب لـ4 عمال،  ومنحة وفاة عامل، وعمل 6 عمليات جراحية كبرى لـ6 عمال، بإجمالي 55  ألف جنيه لـ20 عاملاً من المسجلين، وصرف قيمة بوليصة التأمين على الحياة لأسرة العامل المتوفي وقدرها 100 ألف جنيه، وتسجيل 525 عامل غير منتظم جديد على المنظومة ليصل المسجلين إلى 22396 عاملا .

وقامت المديرية بإجراء قياس مستوى المهارة لـ2163 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2135 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 17 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، ومنح تصريحين تشغيل إضافي، فضلاً عن استخراج 4 ترخيص عمل للأجانب أول مرة.

وكانت المديرية، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، بتعيين 2698  شابا، من بينهم 31  "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7133 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 634  فرصة عمل للشباب من الجنسين.

فيما قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة  المسجلة بالمديرية، منها صرف 8 منح مولود جديد، ومنحة  زواج، و5 منح وفاة أحد الأقارب لـ5 عمال، ومنحة وفاة عامل، وعمل 6 عمليات جراحية كبرى لـ6 عمال، بإجمالى 77 ألف جنيه لـ21 عاملاً من المسجلين بالمديرية والذين بلغ عددهم 21826 عاملا.

قادرون باختلاف محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية كعب العمل القطاع الخاص فرصة عمل بوليصة التأمين على الحياة ترخيص عمل للأجانب

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 30-1-2022

الجنيه يحافظ على استقراره في بداية تعاملات الأحد

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

أطلق النار على ساقه لتضليل الأمن فكشفته الشرطة بسوهاج

إصابة طالب بسبب المزاح مع زميله عقب الامتحانات في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس إسرائيل إلى الإمارات

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا