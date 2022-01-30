القوى العاملة بالقليوبية: تعيين 2446 شابا بالقطاع الخاص خلال ديسمبر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، قامت بتعيين 2446 شابا، من بينهم 25 "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7502 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 281 فرصة عمل للشباب من الجنسين، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقال الوزير، إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها 8 منح مولود جديد، و7 منح زواج، و4 منح وفاة أحد الأقارب لـ4 عمال، ومنحة وفاة عامل، وعمل 6 عمليات جراحية كبرى لـ6 عمال، بإجمالي 55 ألف جنيه لـ20 عاملاً من المسجلين، وصرف قيمة بوليصة التأمين على الحياة لأسرة العامل المتوفي وقدرها 100 ألف جنيه، وتسجيل 525 عامل غير منتظم جديد على المنظومة ليصل المسجلين إلى 22396 عاملا .

وقامت المديرية بإجراء قياس مستوى المهارة لـ2163 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2135 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 17 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، ومنح تصريحين تشغيل إضافي، فضلاً عن استخراج 4 ترخيص عمل للأجانب أول مرة.

وكانت المديرية، قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، بتعيين 2698 شابا، من بينهم 31 "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 7133 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 634 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

فيما قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 8 منح مولود جديد، ومنحة زواج، و5 منح وفاة أحد الأقارب لـ5 عمال، ومنحة وفاة عامل، وعمل 6 عمليات جراحية كبرى لـ6 عمال، بإجمالى 77 ألف جنيه لـ21 عاملاً من المسجلين بالمديرية والذين بلغ عددهم 21826 عاملا.