معهد محاماة المنوفية يعقد اختبارات الدورة الرابعة.. اليوم

يعقد معهد محاماة المنوفية اليوم الأحد، اختبارات محامين ومحاميات الجدول العام، المقيدين بالدورة الرابعة لمعهد المحاماة بالنقابة، بمقر نقابة المحامين بشبين الكوم، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وشددت النقابة الفرعية في إعلانها على ضرورة الحضور بالزي الرسمي.

ويُعد المعهد شرطًا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثًا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

فيما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة حسين الجمال، أمين عام النقابة، عن الكشوف الأولية للمرشحين على منصب نقيب المحامين بنقابة غرب طنطا الفرعية.

وتقدم على منصب النقيب كل من: محمد خليل، وفرج سعيد فرج، وعماد حامد، وهشام رضا حسان، ومحمد جَنح، ومنال الخضر.

فيما أعلنت النقابة العامة للمحامين عن قرارها بإجراء انتخابات لشغل مقعد نقيب المحامين بنقابة غرب طنطا الفرعية الشاغر، تطبيقًا لأحكام المادة (142) من قانون المحاماة.

تأتي الدعوة بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، وقرار النقيب العام بتاريخ 2 يناير الجاري بفتح باب الترشيح.

وأعلنت النقابة مواعيد إجراء الانتخابات على النحو الآتي:

تقدم طلبات الترشيح بمقر النقابة العامة في الفترة من 24 حتى 26 يناير 2022 ، من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً، على أن يغلق باب تلقي طلبات الترشح 26 يناير الجاري، ويتم إعلان الكشوف الأولية للأساتذة المرشحين في 29 يناير.

وتتلقى النقابة العامة الطعون والتظلمات والتنازلات في الفترة من من 30 يناير حتى 2 فبراير 2022، ويتم الفصل في الطعون والتظلمات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في 6 فبراير 2022 .

وتُجرى انتخابات نقابة غرب طنطا على منصب النقيب في 28 فبراير على أن تُجرى انتخابات الإعادة في 3 مارس 2022.

يأتي ذلك بإشراف الأمين العام، حسين الجمال، والأمين العام المساعد أسامة سالمان، ومحمد عبدالستار عضو المجلس، وبرعاية نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب.