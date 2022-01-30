الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة المتهم بذبح صديقه في الشرقية بسبب خلافات اليوم

حبس متهم
حبس متهم

تعقد محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، جلسة  للمرافعة وسماع شهود الإثبات، في محاكمة شاب ونجل شقيقه، لاتهامهما، باستدراج سائق توك توك وقتله لخلافات بين الأول وبينه.

وكانت أحالت جهات التحقيق المتهمين في القضية رقم 2983 جنايات قسم شرطة القرين لسنة 2021، إلى محكمة جنايات الزقازيق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة القرين بالعثور على جثة المدعو "عادل ز م"، 27 عامًا، سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم شرطة القرين، متأثرًا بإصابته بجرح ذبحي في العنق.

وبعد إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: ع ال إ، 27 عامًا، فلاح، ونجل شقيقه "ف إ ال"، 16 عامًا، فلاح، مقيمان بدائرة قسم شرطة القرين.

وتبين من التحقيقات في القضية، أن المتهمين ارتكبا جريمتهما إثر خلافات مالية سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه لوجود شراكة بينهما في حانوت، وكذلك وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وطليقة المتهم الأول علم بها الأخير قبل الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول عقد العزم على إزهاق روحه، وأعد لذلك سلاح أبيض "مطواة، وأبلغ المتهم الثاني بمقصده، وتقابلا مع المجني عليه واستقلا معه دراجته البخارية التوك توك، وحدث بينهما شجار على إثر تلك الخلافات ما أدى إلى انقلاب الدراجة.

وتابعت التحقيقات: فيما أمسك المتهم الثاني بالمجني عليه من يديه حتى أخرج المتهم الأول السلاح من طيات ملابسه وطعن به المجني عليه حتى فارق الحياة، وتركاه واستقلا دراجته البخارية وتركوها في مكان العثور عليها.

محكمة جنايات الزقازيق امن الشرقية مديرية أمن الشرقية العثور على جثة استدراج سائق توك توك

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

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