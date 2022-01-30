الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فردوس عبد الحميد ضيفة برنامج مصر جديدة مع إنجي أنور

فردوس عبد الحميد
فردوس عبد الحميد

تحل الفنانة فردوس عبد الحميد اليوم الأحد ضيفة على برنامج مصر جديدة، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور.

ومن المقرر أن تتحدث خلال الحلقة المُقدمة عبر شاشة قناة etc عن العديد من الأسرار الخاصة في حياتها، وتكشف رأيها في الأعمال الفنية المُقدمة على الساحة الفنية حاليًا.

وتحتفل الفنانة فردوس عبد الحميد، في 25 فبراير الجاري بعيد ميلادها الـ75 حيث بدأت حياتها الفنية على خشبة المسرح القومي، وقدمها المخرج كمال الشيخ، في فيلم على من نطلق الرصاص، والذي شاركت فيه بجانب الفنانة سعاد حسني، وتوالت الأعمال الفنية على فردوس التي حققت من خلالها العديد من النجاحات.

برنامج مصر جديدة تقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة قناة etc، هو برنامج قائم على عرض ملخص الأحداث الجارية، والقضايا الهامة، كما يحتوي على حوارات مع الفنانين.

ولدت فردوس عبد الحميد لأب يعمل كتاجر أثاث، وهي الوسطى بين شقيقتان، حصلت على بكالوريوس «المعهد العالي للفنون المسرحية» من قسم التمثيل عام 1969، كما تخرجت من «معهد الكونسرفتوار».

وبدأت حياتها الفنية على خشبة المسرح القومي، قدمها المخرج كمال الشيخ في فيلم «على من نطلق الرصاص» مع الفنانة سعاد حسني. حصلت على أول دور بطولة لها في مسلسل «حكاية ميزو» ثم توالت أعمالها وقدمت العديد من البطولات التلفزيونية، كما واشتهرت بالأعمال السياسية. حياتها الأسرية عدل تزوجت من الممثل نبيل الحلفاوي وأنجبا ابنهما خالد الذي عمل بمجال الإخراج، وانفصلا بعد ذلك، لتتزوج من المخرج محمد فاضل وأنجبا ابنهما «أحمد».

وكانت قد قالت الفنانة فردوس عبدالحميد، إنها ندمت على عدم استكمال مشاركتها في مسلسل «ليالي الحلميه»، لافتة إلى أن علاقتها بالمخرج محمد فاضل بدأت فنيا منها مسلسل «أبنائي الأعزاء شكراً» و«ليلة القبض على فاطمة» و«أخو البنات» وغيرهما.

المسرح القومى نبيل الحلفاوي الأعمال الفنية عيد ميلاده المعهد العالي للفنون المخرج محمد فاضل مخرج الممثل مسلسل سرية إعلام شاشة بطولة لافتة

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