إيطاليا.. انتخاب ماتاريلا لولاية ثانية ينهى حالة الجمود السياسى فى البلاد

انتخب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لولاية ثانية مدتها 7 سنوات، لتنتهي بذلك مرحلة من الجمود السياسي وصراع قادة الأحزاب في الإجماع على خليفة له.

وناشد المشرعون في وقت سابق ماتاريلا البالغ 80 عامًا والذي قال إنه "غير راغب في ولاية ثانية"، الموافقة على إعادة انتخابه على مستوى البرلمان والمندوبين الإقليميين.

وجاءت الخطوة بعد أيام من الجهود غير المثمرة للقادة السياسيين للتوصل إلى توافق على مرشح للرئاسة.

وفاز ماتاريلا في الجولة الثامنة من التصويت بالحد الأدنى من الأصوات بواقع 505 من 1009.

وعلى صعيد آخر، سجلت إيطاليا 144 ألفًا و347 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت البلاد 378 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية .

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في إيطاليا كانت يوم 18 يناير الجاري، وبلغت 228 ألفًا و123 شخصًا، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 3 ديسمبر 2020 وبلغت 993 حالة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى عشرة ملايين 683 ألفًا و948 إصابة، والوفيات إلى 145 ألف و537 شخص.

وأظهرت بيانات “جونز هوبكنز” اليوم، أيضًا أنه تم إعطاء 126 مليونا و694 ألفًا و240 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

وقد تلقى 45 مليونا و798 ألفا و296 من السكان تطعيمًا كاملًا حتى الآن بواقع 75.95 في المئة.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات حكومية إيطالية، أن عدد المواطنين الذين أكملوا دورة التطعيم الأولية ضد كورونا، ارتفع ليصل لنحو 47.1 مليون شخص، أي ما يعادل 87% من السكان الذين تجاوزت أعمارهم 11 عامًا.

وحسب وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" في نسختها العربية، يقدر عدد الإيطاليين الذين تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاحات المضادة لكورونا 31.14 مليون نسمة، أي ما يعادل 52.5% من السكان الذين تجاوزت أعمارهم 12 عامًا.