استقرار سعر اليورو للبيع والشراء اليوم الأحد لدى البنوك المصرية

استقر سعر اليورو للشراء والبيع اليوم الأحد عند مستوياته السابقة أمام الجنية المصري لدى البنوك المصرية ، في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري.



سعر اليورو الأحد 30-1-2022

وتذبذب سعر اليورو بين 17.419 جنيه - 17.658 جنيه للشراء وبين 17.6965 جنيه – 17.825 جنيه للبيع، حيث سجل بنك مصر أقل سعر لشراء اليورو، بينما احتفظ البنك الأهلي بأعلى سعر للشراء.



واستقر سعر اليورو لدى بنك الإسكندرية عند 17.638 جنيه للشراء و17.825 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري 17.6592 جنيه للشراء و17.7757 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر 17.4198 جنيه للشراء و 17.6965 جنيه للبيع، وللتحويل بلغ السعر 17.4198 جنيه للشراء و 17.6964 جنيه للبيع.



واستقر سعر اليورو "بنكنوت" و"تحويل" لدى البنك الأهلي عند 17.4167 جنيه للشراء، و 17.6965 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي عند 17.6645جنيه للشراء و17.8246 جنيه للبيع.



ومع ظهور سلاسلات جديدة من متحور كورونا تسود مخاوف من تباطؤ معدل تعافي الأنشطة الإقتصادية بمنطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، تزامنًا مع ارتفاع ملحوظ فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا ومتحوره الجديد أوميكرون.



واتساقًا مع مع سبق كشفت التقديرات الرسمية تراجع معدل النمو الاقتصادى إلى أدنى مستوى له منذ 11 شهرا إلى قطاع الخدمات حيث أعاقت الزيادة الكبيرة في الإصابات خدمات تتطلب التواصل المباشر مع الزبائن، وتشهدت القارة الأوروبية تحركات واسعة لتغطية السواد الأعظم من المواطنين باللقاحات المضادة للفيروس، ما دفع دول القارة الأوروبية لاستكمال إجراءات تخفيف الإغلاق وعودة حركة التصنيع والانتاج والتجارة إلى طبيعتها تدريجيًا.