الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بمذاق حلو.. طريقة تحضير الفاصوليا مع جبنة البارميزان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يمكن أن يكون الطعام اللاذع أحد الأطباق اللذيذة لذلك نعرض لكم فيما يلي طريقة تحضير الفاصوليا مع جبنة البارميزان بمذاق حلو؛ ويستغرق هذا الطبق مدة تحضير 10 دقائق ووقت طهي 15 دقيقة ويكفي لنحو شخصين.

المكونات


4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون البكر ، بالإضافة إلى كمية إضافية للرذاذ
1 فص ثوم دهن مقشر ومهروس
1 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار
400 جرام من الفاصوليا البيضاء المطبوخة (وزن مصفى)
75 مل كريمة واحدة (أو 50 مل ماء إضافي)
2 غصن  إكليل الجبل (هذا المكون اختياري)
1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون
35 جم جبن بارميزان مبشور
1 فلفل متوسط ​​الحجم (حوالي 500 جم) ، مقطّع إلى أرباع ، منزوع النواة وأوراق منفصلة
3 ملاع خل بلسمي

طريقة التحضير طبق الفاصوليا بجبنة البارميزان 

يُخفق الخبز حتى يصبح ناعمًا نسبيًا بعدها ضع  ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة عالية لمدة 45 ثانية أو نحو ذلك ، ثم أضيف فتات الخبز وقلبها حتى تتغطى واقليها لمدة ثلاث إلى أربع دقائق مع التحريك من حين لآخر حتى يصبح لونها ذهبياً وخفف النار ، وحرك الثوم ورقائق الفلفل الحار ، وبعد حوالي دقيقة انقلها إلى وعاء.

وقم بتجفيف الوعاء من الماء وصف الحبوب واحتفظ بأي سائل وقم بتعبئة هذا السائل بالكريم في حالة الاستخدام أو بالماء ليصبح إجمالي 225 مل؛ بعدها ضع الفاصوليا والسائل والمريمية أو إكليل الجبل ، في حالة استخدامها ، في قدر واتركها على نار هادئة. ثم أضيفي الفلفل والبارميزان ، ورج المقلاة حتى تمتزج الجبن ، واتركيها لتكثف لمدة دقيقة ، ثم ارفع القدر عن النار.

وأعد المقلاة إلى درجة حرارة متوسطة إلى عالية بعدها قم بإضافة  الملعقة الكبيرة المتبقية من الزيت وأوراق الفلفل الحار ، ثم استخدم الملقط لقلبها لمدة 60 ثانية ، بحيث تلمس كل واحدة المقلاة الساخنة وتصبح لامعة؛ وأصنع فجوة في المنتصف وأضيف الخل وملعقة أخرى من الماء؛ ثم أرفع الحرارة وحرك الأوراق بسرعة حول المقلاة حتى تذبل أكثر في البخار؛  أضف القليل من ملح البحر.

الخطوة التالية هي تقسيم  الحبوب بين وعاءين ضحلين أو طبقين بحواف ثم ضع  الأوراق وعصائر المقلاة في الأعلى ، ووزت كتل الفتات فوقها وقدم الطبق

الفاصوليا جبن البارميزان وصفات طبخ طريقة تحضير الفاصوليا الجبنة

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وائل لطفي

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