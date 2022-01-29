السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: نتعرض لهجوم سيبراني واسع النطاق على مواقع حكومية

هجوم سيبراني
هجوم سيبراني

أكد المركز الأوكراني للاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات، اليوم السبت، حدوث هجوم سيبراني واسع النطاق على مواقع الحكومة.

وقال المركز، في بيانه مساء اليوم، إن الهجوم يأتي استمرارا للهجوم السيبراني العنيف الذي تعرضت له البلاد منذ 14 يناير الجاري.

وأكد المركز أنه منذ يوم الجمعة هناك مراسلة بريدية بطلبات قضائية، على الرغم من أن المراسلات تتم من العناوين الرسمية للقضاء، إلا أن الطلبات مزورة ويتم تنزيل البرامج الضارة من الروابط الموجودة في الرسالة.

وتابع، أن "تتفاقم المشكلة بسبب حقيقة أن البريد يأتي من خوادم بريدية حقيقية للسلطة القضائية، وبالتالي، تمر الرسائل بمرشحات البريد العشوائي وتوحي بالثقة، ومن الممكن أن تكون عناوين المحاكم الفردية فقط هي التي تم اختراقها، على الرغم من أنه لا ينبغي استبعاد أن قد يكون خادم البريد معرضا للخطر".

وفي 14 يناير الجاري، تم تنفيذ هجوم إلكتروني على مواقع الحكومة الأوكرانية، بما في ذلك مواقع وزارة الخارجية ووزارة التعليم، أعلنت بعدها دائرة الأمن الأوكرانية أنها تحقق في هجوم قراصنة واسع النطاق.

أمن المعلومات هجوم سيبرانى المركز الأوكراني الحكومة الأوكرانية جو بايدن

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وائل لطفي

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