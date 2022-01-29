الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين لإصابة شخصين بالأسلحة البيضاء في المرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم السبت، حبس عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية المشاركة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة المرج وإصابة شخصين، كما طالبت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين بسلاح أبيض فى المشاجرة وطالبت النيابة بسرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان حول قيام شخصين بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية بينهما، وأسفرت عن إصابة شخصين. 

بداية الواقعة، عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة المرج من مستشفى اليوم الواحد يفيد بوصول شخصين مصابين بإصابات بالغة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات عائلية بينهم وبإجراء التحريات اللازمة.

تم تحديد طرفي المشاجرة وضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة متهمين المرج قسم

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