«عبد الحميد» داخل دار مسنين وخناقة «زينة».. أحداث الحلقة الأولى لـ«أبو العروسة 3»

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "أبو العروسة 3" للنجم سيد رجب، والنجمة سوسن بدر، الذي يعرض حصريا على شبكة قنوات DMC، العديد من الأحداث والتفاصيل المشوقة الجمهور يرصدها «الدستور» خلال السطور التالية.

«عبد الحميد» يترك عمله ويجلس على كرسي فى دار مسنين

بدأت أحداث الحلقة بمشهد مليء بالإثارة والتشويق، بجلوس «عبد الحميد» ويجسده النجم سيد رجب، على كرسي متحرك في دار مسنين، أثناء تحدثه مع صديقه الذي يعاني من أزمة جحود أبنائه، والقائهم له في دار المسنين، وهنا يتساءل الجمهور هل أصيب عبد الحميد بالشلل!!، ومن ثم تكشف الأحداث أنه يجلس مع أحد المرضى لكنه يحاول أن يدعمه نفسيا بهذه الطريقة، خاصة أنه يعمل موظف داخل الدار الذى يتركه في الحلقة الأولى وهنا تتفاجأ زوجته «عايدة» التي تجسدها النجمة سوسن بدر، بتركه للعمل، لتقابل عايدة ذلك النبأ كالصاعقة.

مشاجرة بين «عايدة» وابنها «يوسف»

فى مشهد آخر تجلس «عايدة» سوسن بدر، مع زوجها «عبد الحميد» فى المنزل وتتحدث معه عن «مرزوق» نجلهما الذي يجسده يوسف حسام، وهو فى سن المراهقة ويتغيب عن المدرسة، ومن هنا تحدث مشاجرة بينهما وبين «مرزوق» عندما يأتي إلى المنزل وتواجهه والدته بعدم ذهابه إلى المدرسة وخروجه مع أصدقائه المقربين، وتحذره من خطورة ما يفعله على مستقبله، وتلقن ابنتها الصغيرة «بدرية» التي تجسدها أمل حسام، درسا لإخفاء الحقيقة عنها.

مشاجرة بين «زينة» و«طارق»

تظهر دكتورة «زينة» التي تجسد دورها الفنانة ولاء الشريف، الابنة الأكبر لعبد الحميد وعايدة، خلال الأحداث، التي تترك منزل زوجها «طارق» ويجسده الفنان محمود حجازي، وتذهب إلى منزل والدها وهى في حالة حزن، وتكشف الأحداث أنها تدخل في خلافات مع زوجها بسبب عدم موافقته على عملها في الشيفت المسائي للمستشفى، لشعوره بالنقص، خاصة بعد إغلاق المطعم الخاص به بسبب جائحة كورونا ورفضه العمل مع والده فى سلسلة المحلات التي يمتلكها.

مشاجرة بين «هاجر» وخطيبها

أما «هاجر» وتقوم بدورها الفنانة كارولين عزمى، الابنة الخامسة لعبد الحميد وعايدة، تظهر في الحلقة الأولى لديها عملها الخاص في مجال التصوير، وتم خطبتها على شاب يدعى «يوسف» وتحدث بينهما مشاجرة قبل زواجهما بأيام قليلة ما يثير غضب والداها.

مشاجرة بين أحمد صيام وصفاء الطوخى

خلال الحلقة حدثت أكثر من مشاجرة أخرى تخللها بعض المواقف الكوميدية، كان من بينها مشاجرة ساخنة بين داوود، ويجسده الفنان أحمد صيام، وبين زوجته التي تجسدها الفنانة صفاء الطوخي بعدما يكتشف أنها قامت بسحب مبلغ مالي كبير من البنك، لشراء ملابس عن طريق إحدى المتاجر الكبرى أون لاين.

وفاة زوجة «ملاك»

ويأتى «ملاك» الفنان خالد كمال، ويجسد دور الصديق المقرب لـ«عبد الحميد» ليتحدث معه عن كافة همومه ومشاكله الحياتية، خاصة بعد وفاة زوجته «نانسي» التى كانت تجسد دورها فى الجزء الماضي الفنانة نانسى صلاح، ومن ثم قابل «ملاك» عروسة جديدة تدعى «ماريس»، رشحها له صديقه «عبد الحميد»، وأثناء المقابلة عانى من حسد عينها بطريقة فكاهية.

«أكرم» يفسخ خطوبته

تنتهى الحلقة الأولى بعد ظهور «أكرم» يجسده الفنان ميدو عادل، نجل «عبد الحميد» و«عايدة»، وهو في حالة من الإحباط، خاصة بعد فسخ خطوبته من إحدى الفتيات بسبب الفروقات بينهما فى المستوى المادى بينهما، ما يسبب سعادة لوالدته «عايدة» خاصة أنها ترغب فى عودته لخطيبته الأولى «مريم» وتجسدها ديانا هشام، وهي نجلة نرمين الفقي ومدحت صالح في أحداث المسلسل، ومن ثم تطلب «عايدة» من «عبد الحميد» أن يتوجه لأهل خطيبة «أكرم»، كي يُحضر الشبكة بعد فسخها؛ وبالفعل يذهب «عبد الحميد» مع أصدقائه ملاك وجابر وداوود، وهم بالترتيب خالد كمال ومدحت صالح و أحمد صيام.

أبطال أبو العروسة3

يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين، من بينهم: سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، أحمد صيام، محمود حجازي، ميرنا هشام، خالد كمال، كارولين عزمي، محمد السعدنى، وفاء صادق، نور محمود، شريف بديع، هدير عبدالناصر، وعدد كبير من الوجوه الشابه.

يعرض المسلسل عبر قناة DMC العامة من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقات من الأحد للخميس في تمام الساعة الثانية صباحًا والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، وعبر قناة DMC DRAMA يعرض المسلسل للمرة الأولى من السبت للأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساء وتعاد الحلقات في تمام الساعة الثامنة صباحًا وتعاد في الرابعة عصرًا.