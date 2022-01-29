بسبب الجمود السياسي.. مخاوف حول تجميد عضوية لبنان في الجامعة العربية

أبدى الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الأوروبية في لبنان نبيل بو غنطوس، اليوم السبت، أسفه أن تكون "الفرصة الأخيرة التي قدمها المجتمع العربي المتمثلة بمبادرة الكويت ودول الخليج من خلال زيارة وزير الخارجية الكويتي، وجملة الأسئلة والمطالب التي حملها إلى الطبقة الحاكمة في لبنان، قد أهدرت وأحرقت بفعل ممارسة المتحكمين الحقيقيين بمفاصل الدولة اللبنانية سياسيا ودبلوماسيا.

وقال غنطوس: "وقد فاتهم جميعا، ان الفرصة التي حملتها الكويت هي ليست باسم دول مجلس التعاون الخليجي والعواصم العربية فقط، انما باسم العواصم الأوروبية والغربية الكبرى".

ورأى بو غنطوس أن "دول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية، سيكون لها موقف من لبنان الرسمي هذه المرة إبان القمة العربية التي ستلتئم في الكويت"، كأن تجمد عضوية لبنان في الجامعة العربية وأن تعلق الاتصالات كافة بالمنظومة الحاكمة في لبنان، تمهيدا لما يمكن ان يتبع ذلك من قرارات وعقوبات تصدر عن المجتمع الدولي"، وفقا لقناة الجديد اللبنانية.

كما أشار إلى أن "مجلس الأمن الذي سيعقد في مارس المقبل لمناقشة الوضع اللبناني ومدى التزام لبنان بالقرارين 1701 و1559، سيصدر موقفا حازما من تقصير الدولة الفادح في هذا الشأن".

المبادرة الكويتية

وسلم وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الجانب اللبناني مبادرة من 12 بنداً، لعودة العلاقات الطبيعية مع محيطه العربي، والتوجه نحو مساعدته، ولم يطلب وقتا محددا للإجابة عنها.