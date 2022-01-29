كيف تعتني بالكبد لتجنب الخضوع لعمليات الزرع باهظة الثمن؟

يعتبر الكبد من الأعضاء الحساسة بجسم الأنسان، فهو العضو الوحيد لديك الذي يتمتع بقدرة فريدة على تجديد نفسه، ومع ذلك هناك حد لمدى قدرة الكبد على شفاء نفسه، ففي بعض الحالات ، لا يكفي تجديد جزء منه لإعادة العضو إلى حالته الصحية التي تعمل بشكل جيد، فعادة الحل الوحيد المتبقي هو زراعة الكبد.

ويعد إجراء عملية زرع كبد، أسهل قولاً من فعله، بسبب التكلفة المرتفعة، بالإضافة إلى المخاطر والمضاعفات التي قد تحدث بعض عملية زرع العضو، فإذا كنت لا تريد أن يأتي اليوم الذي تحتاج فيه لإجراء عملية زرع كبد، فتأكد من أنك تعتني بكبدك جيدًا، لذا قدم الأطباء بموقع " healthybuilderz" الطبي، بعض الأشياء التي قد تفعلها للحفاظ على الكبد.

اغسل يديك جيدًا:

عادة ما يكون غسل يديك بالماء والصابون جيدًا بشكل متكرر كافيًا لحماية الكبد، لذا يجب القيام بذلك بشكل خاص بعد استخدام الحمام أو تغيير حفاضات طفلك.

كما أنه شيء عليك القيام به قبل تحضير الطعام، فإذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى الماء، فيمكنك بدلاً من ذلك استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول.

الحفاظ على الوزن المثالي:

يعلم الجميع أن الوزن الزائد يمكن أن يعرض القلب للخطر، ولا يدرك الكثير من الناس حقيقة أنه أيضًا شيء يمكن أن يسبب الكثير من المشكلات للكبد، حيث يمكن أن يؤدي وجود الوزن الزائد إلى زيادة الدهون في الكبد، وهي حالة يشار إليها باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ممارسة التمارين الرياضية:

ليس سراً أن اتباع نمط حياة نشط هو عنصر مهم لفقدان الوزن الصحي، هذا هو السبب في أن ممارسة الرياضة بانتظام مفيدة للكبد لأنه يمكن أن يتصدى لمرض السمنة.

اختيار الأكل الصحي:

أكد الأطباء أن اتباع نظام غذائي يحتوي على كميات جيدة من الألياف والبروتين عالي الجودة والدهون الصحية أمر حيوي في إبقاء الكبد بعيدًا عن المشكلات الصحية، ومن ناحية أخرى يجب الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات.

ممارسة الجنس الآمن:

هل تدرك أنه من المحتمل جدًا أن ينتهي الأمر بالكبد إلى الخطر إذا كنت شخصًا لا يمارس الجنس الآمن أو يمارس الجنس مع عدة أشخاص، حيث أكدت الكثير من الدراسات الطبية، إن الفشل في ممارسة الجنس الآمن يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالتهاب الكبد B وكذلك التهاب الكبد C.