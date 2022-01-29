السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

السنغال يتحدى طموح «الحصان الأسود» غينيا الاستوائية للعبور إلى نصف النهائى

منتخب السنغال
منتخب السنغال

يصطدم منتخب السنغال مع نظيره غينيا الاستوائية، فى التاسعة مساء الأحد، على ملعب «جابوما» فى مدينة دوالا، ضمن لقاءات دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا فى الكاميرون. 

ويسعى المنتخب السنغالى لمواصلة رحلة منافسته على اللقب، وتقديم أفضل أداء لديه، بعدما قدم مباراة متوسطة المستوى فى الدور الماضى ضد منتخب كاب فيردى. فرغم فوزه بهدفين دون رد لم يقدم المباراة المنتظرة منه، وكان قريبًا فى بعض أوقات المباراة من توديع البطولة.

فى المقابل، يتطلع منتخب غينيا الاستوائية لاستغلال الروح المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه، بعدما نجحوا فى الإطاحة بمنتخب مالى، أحد المرشحين للمنافسة على اللقب، وتأهلوا على حسابه، من أجل الفوز فى المباراة، والتأهل للمربع الذهبى للبطولة للمرة الثانية فى تاريخهم. 

وسبق أن تواجه المنتخبان فى ٣ مباريات سابقة، واحدة منها فقط كانت فى بطولة أمم إفريقيا ٢٠١٢، وفاز بها المنتخب الغينى، فيما حقق منتخب السنغال انتصارين فى مباراتى تصفيات أمم إفريقيا ٢٠١٩ ذهابًا وإيابًا.

وأسند اتحاد كرة القدم الإفريقى «كاف» إدارة المباراة تحكيميًا للجنوب إفريقى فيكتور جوميز، ويعاونه كل من زاكيلى سويلا، وأسورو فاتسوان، ودانيال لاريا حكمًا رابعًا. 

فيما سيتولى مهمة حكم تقنية الفيديو فى المباراة، طاقم حكام مصرى خالص، يترأسه محمود عاشور، ويعاونه محمود البنا ومحمود أبوالرجال.

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وائل لطفي

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