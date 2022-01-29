السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 طلاب في حادث انقلاب سيارة بمطروح

حادث مروري
حادث مروري

نجا 4 طلاب في مركز النجيلة بمحافظة مطروح، اليوم السبت من الموت، عقب إصاباتهم إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل في قرية لمثانى البحرية، على الطريق الدولى «مطروح – السلوم».

وكان استقبل مستشفى النجيلة المركزي، المصابون فى الحادث، وهم حمادة يعقوب حسين "16 سنة" طالب- من قرية المثانى- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، وحسن فوزى إبراهيم "16 سنة" طالب - من قرية المثانى – مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن، حمزة إدريس يادم "16 سنة" طالب، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد هيبه "16 سنة" طالب - من قرية المثانى – مصاب بكدمات وسحجات متفرقة من الجسم.

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارتين، على طريق مطروح- السلوم، فتم الدفع بسيارات إسعاف، من أقرب نقطة تمركز على الطريق، إلى مكان البلاغ لإخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى النجيلة، كما تم إجراء معاينات الشرطة التى انتقلت لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرر المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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