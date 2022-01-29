إصابة 3 من أسرة واحدة بتسمم غذائي بالمنوفية

أصيب زوج وزوجته ونجله بتسمم في مدينة منوف بالمنوفية، وذلك لسبب غير معلوم حتى الآن، وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة المنوفية للعلاج.

واستقبل قسم السموم بمستشفى شبين الكوم الجامعي مساء اليوم 3 حالات مصابة بتسمم غير معلوم السبب وحالتهم خطيرة وغيرة مستقرة.

وكشف مصدر بمستشفى شبين الكوم الجامعي، لـ"الدستور" أن المصابين هم الأب إسلام عاشور ابو الغار ٤٣ سنة، وأسماء محمد الشعرواي ٣٢ سنة الأم، وأحمد اسلام عاشور أبو الغار ١٠ سنوات الابن وجميعهم مقمين بمركز منوف.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، اخطاراً يفيد بتسمم أسرة مكونة من 3 أفراد، هم الأب وزوجته وابنهما، وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة ومعرفة ملابساتها.