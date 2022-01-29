الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

أب يجوب شوارع القاهرة أملاً في علاج ابنه من مرض نادر (فيديو)

الطفل المريض مع محررة
الطفل المريض مع محررة "الدستور"

استغاث والد الطفل أحمد محمود سعيد عواجة بقرية سلامون قبلي التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية بالمسؤولين، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدته في علاج نجله الذي يعاني من ضمور العضلات الدوشيني المصنف بـ DmD النادر.

وقال والد الطفل، لـ"الدستور"، إنه اكتشف مرض صغيره منذ عامين وخلالها قام ببيع مركبته (توك توك) الذي يعمل عليه لسداد تكلفة التحاليل الخاصة بالمرض والتي قام بطلبها من ألمانيا، كما يقوم بالكشف على نجله بتحاليل 5 آلاف جنيه كل 3 أشهر مع نظام غذائي وأدوية ومسكنات.

أضاف والد الطفل محمود عواجة الذي يعمل بمصنع طوب في القاهرة ولديه 4 أبناء في مراحل مختلفة بالتعليم أنه يعمل ليل نهار مع زوجته لتغطية مصاريف المعيشه َوأنه باع كل ما يملك حتى يتمكن من علاج نجله، ويحتاج إلى حقنة دواء تبلغ تكلفتها 344 ألف جنيه أسبوعيا مدى الحياة؛ حتى يظل على قيد الحياة.

وناشد والد الطفل الرئيس السيسي ومسؤولي الصحة بتوفير جرعات العلاج الخاصة بصغيره، حتى يظل على قيد الحياة وإنقاذه من الموت المحقق خلال العامين ونصف القادمين على حد تقدير للطبيب المعالج.

وأوضح والد الطفل أنه يجوب شوارع القاهره بعد عمله حتى يحالفه الحظ ويصادف الأب الحنون الرئيس السيسي حتى يطلب منه علاج نجله الذي احترق قلب أمه عليه وليس بيد الأسرة حيلة لعلاجه سوى قلب الرئيس والمسؤولين في مصر.

محافظة المنوفية وزارة السيسي الرئيس الدستور وزارة الصحة عملة تعليم

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