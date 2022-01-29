السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوث الأمريكى لليبيا: ندعم اتباع مسار يمكن أن يؤدى لإجراء الانتخابات

السفير الأمريكي في
السفير الأمريكي في ليبيا

أكد المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، أن أمريكا تتفق مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، بضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن وإعطائها الأولوية.

وقال نورلاند، في تصريحات صحفية، إن بلاده تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ونوه بأنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كل المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع، مجددة الدعوة لجميع الأطراف المعنية للتركيز على العملية الانتخابية.

وفي وقت سابق، قالت وليامز، إن ‏المسئولية تقع على مجلس النواب والرئاسة، والحكومة، لبذل كل الجهود والتحرك بسرعة لوضع خطة واضحة ومحددة زمنيًا لإجراء عملية انتخابية.

وتابعت ويليامز في تغريدة لها على «تويتر»، اليوم السبت، أن الخطة تمنح الليبيين فرصة ممارسة حقهم الديمقراطي وانتخاب ممثليهم.

ليبيا الأزمة الليبية الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند طرابلس ستيفاني وليامز

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وائل لطفي

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