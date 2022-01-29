الاستماع لأقوال المتهم بقتل طفل بطلقة طائشة فى الجيزة

استمعت جهات التحقيقات لأقوال المتهم بقتل طفل بطلقة طائشة، أثناء حفل زفاف شقيقه بمنطقة أوسيم بالجيزة.

وقال المتهم إنه لم يقصد قتل الطفل، مشيرًا إلى أنه كان يحاول الابتهاج بحفل شقيقه كالمعتاد عن طريق إطلاق أعيرة نارية بالهواء، قائلا: "كنت فرحان بزفاف أخويا"، لكنه فوجئ بإصابة الطفل بطلقة طائشة.

وكانت البداية، بتلقي الرائد أحمد فرحات، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل في العقد الأول من عمره، مصابا بطلق ناري رش خرطوش في الرأس، ودخوله في غيبوبة، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته ومقيم بمنطقة الكوم الأحمر بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفى أفادوا بأنه أثناء تواجد الطفل في شرفة الشقة محل سكنه لمشاهدة مراسم حفل زفاف أصيب بطلق ناري طلقة طائشة، ولقي مصرعه متأثرا بإصابته.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق العريس، شاب في العقد الثالث من عمره، وأنه أثناء محاولته التعبير عن ابتهاجه بزفاف شقيقه وإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش؛ تصادف وجود الطفل في شرفة الشقة محل سكنه، مما تسبب في إصابته ومن ثم وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة النقيب إبراهيم فاروق، معاون مباحث مركز شرطة أوسيم، من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو سالف الذكر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.