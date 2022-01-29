السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 19 قضية تهريب بضائع ومستحضرات تجميل

الامن العراقي
الامن العراقي

واصلت أجهزة الأمن حملاتها على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي وفي مجال أمن الموانئ، وتم ضبط 19 قضية تهريب بضائع ومستحضرات تجميل، وكذا 65 قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية)، وفي مجال الأمن السياحي تم ضبط (419) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

اجهزة الامن مستوى الجمهورية مجال أمن الموانئ قضية متنوعة تنقيب عن الآثار

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عود على بدء

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