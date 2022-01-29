رفع المخلفات برويسات شرم الشيخ لتوفير حياة كريمة للمواطنين

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، السبت، منطقة الرويسات بشرم الشيخ، في إطار الجولات الميدانية الدورية لمتابعة الأعمال الجارية بالمنطقة، حيث تابع المحافظ خلالها أعمال ازالات ورفع المخلفات تمهيدا لبدء إنشاء مشروعات سكنية وخدمية لتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة.

أشار فودة ، في بيان، إلى أنه تم إجراء جميع الإزالات للمنشآت التي تعيق خطوط التنظيم، والواقعة بالمناطق الخطرة أسفل الجبال وتحت خطوط الضغط العالي وتم تعويض الأهالي بسكن بديل بنفس المنطقة استعداداً لبدء إنشاء مشروعات الإسكان والخدمات ضمن أعمال التطويرالشامل لمنطقة الرويسات، والتى تضم مناطق إسكان مختلفة لأكثر من 5000 وحدة سكنية و120 منزل بدوي كمرحلة اولي، مرافق، مدرسة تعليم اساسي، مدرسة ثانوي، معاهد فنية، مستشفي عام، خدمات صحية، خدمات حكومية، خدمات امنية، مسجد، كنيسة، سنترال، مكتبة، خدمات ترفيهية، أنشطة حرفية، خدمات صناعية ولوجستية، مناطق وأحزمة خضراء، نقطة مطافي، خدمات اجتماعية.

يأتي ذلك بالإضافة لطريق دائري بعرض 40 متر وطريق تجميعي بعرض 20 متر، وطريق شرياني بعرض 36 متر، وطريق داخلي بعرض 12 متر.

من جانبهم أبدى أهالي المنطقة تفهم ودرار يتهم الكاملة بأعمال التطوير التي تتم بالمنطقة واستعدادهم التام وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي للمحافظة والجهات المنفذة موجهين الشكر والتحية للرئيس السيسي لزيارتهم والاستماع لمطالبهم والبدء باعمال التطوير علي الفور.

في السياق، تابع المحافظ في نهاية الجولة التفقدية أعمال رصف الطريق الداخليه بالمدينة منها اعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة طريق مجلس المدينة بطول 2.75 كم حارتين مروريتين عرض كل حارة 10 م وأشاد بالأعمال وقدم الشكر للعمال بالموقع وقام بالتقاط الصور التذكارية معمهم.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.