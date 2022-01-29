السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طالبين في مشاجرة بالطوب والعصي بقنا

مشاجرة
مشاجرة

أُصيب طالبان بجروح، اليوم السبت، في مشاجرة بالطوب والعصي بين طلاب المدارس بعد الانتهاء من الامتحانات، بمنطقة الحصواية، بمدينة قنا.

وتلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبو سكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من طلاب المدارس من قريتي الجبلاو والحجيرات التابعتين لمركز قنا، وإصابة طالبين، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن إصابة طالبين بجروح، بمنطقة الحصواية بمدينة قنا، إثر نشوب مشاجرة طلابية بالطوب والعصي، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

طالبان مشاجرة الطوب العصي طلاب المدارس الامتحانات

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وائل لطفي

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