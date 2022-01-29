السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الاثنين.. «صحة النواب» تناقش مشروع قانون المجلس الصحي

النائبة ميرفت عبد
النائبة ميرفت عبد العظيم

قالت النائب ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد يوم  الإثنين المقبل اجتماعا برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بالمجلس الصحى المصري.

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات لها صباح اليوم، أن المجلس الصحى المصرى، يختص بوضع السياسات العامة التى تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة الأمان المرضى ورضاهم، ووضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية، ووضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، ومواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية.

وقد أقرت المادة الأولى  من القانون بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالمجلس.

ويستهدف القانون 1. وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية، التي تحقق أعلى درجة الأمان المرضي، ورضائهم.

2. وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية؛ لتحقيق الممارسة الصحية الأمنة والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

3. وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

4-  وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب المرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة واعتماده، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

5-  وضع نظم المراقبة الدورية الجودة التعليم المهني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

قانون التخطيط العام للدولة الدكتور أشرف حاتم قانون المالية العامة معهد بحوث القطن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب المجلس الصحي المصري النائب ميرفت عبد العظيم القانون المقدم من الحكومة رضا

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