ملك بدوي تنضم للجزء الثالث من مسلسل الاختيار أمام كريم عبد العزيز

اختار المخرج بيتر ميمي الفنانة الشابة ملك بدوي للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل الإختيار 3 الجاري تصويره حاليا.

وقالت ملك بدوي في تصريحات صحفية إنها لا تستطيع الحديث عن تفاصيل الدور لكنها سعيدة للغاية بالمشاركة في عمل وطني وناجح مثل الإختيار حقق جزئيه السابقين نجاحا كبيرا مصريا وعربيا وفي الكثير من دول العالم.

و عبرت عن سعادتها ايضا بمشاركة كل هؤلاء النجوم في عمل واحد فمن لا يعبر عن فخره بالتواجد في عمل يجمع كريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال والكثير من النجوم وتحت إدارة مخرج كبير حقق نجاحات كبيرة في السنوات الماضية هو بيتر ميمي.

وبدأ كريم عبدالعزيز، تصوير دوره في مسلسل «الاختيار 3» بعد حصوله على قسط من الراحة عقب انتهائه من تصوير فيلم «كيرة والجن» الذي يجمعه أيضًا بالنجم أحمد عز، وظهر كريم عبدالعزيز، خلال التصوير بلوك مغاير تمامًا حيث يستكمل الشخصية التي بدأها في الجزء الثاني من العمل.

وانضم الأبطال الرئيسيون لطاقم العمل لبدء التصوير خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا، وفي المشاهد اللاحقة ينضم الفنان بيومي فؤاد، وعدد آخر من النجوم، وما زالت الشركة المنتجة للعمل تواصل التعاقد مع الأبطال المشاركين في الجزء الثالث سواء الأبطال الرئيسيين أو ضيوف الشرف.

وحقق الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني الماضي وشارك في بطولته النجمين كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وبمشاركة كل من الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، وبشري، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، وهادي الجيار، وأسماء أبواليزيد، وطارق صبري، ومحمد علاء، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وسامح الصريطي وعُرِضَ العمل على شاشة قنوات "أون" وتمت إعادة عرضه خلال الفترة الماضية على عدد من القنوات المصرية والعربية.

وقدم الجزء الأول من المسلسل سيرة الشهيد أحمد منسي، حيث قدم الفنان أمير كرارة قصة حياته، فيما قدم الفنان أحمد العوضي، شخصية الإرهابي الخائن هشام عشماوي.

يذكر أن ملك بدوي كانت قد حققت ردود فعل ايجابية للغاية مؤخرا عند عرض مسلسلها " ستات بيت المعادي" .