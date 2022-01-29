السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملك بدوي تنضم للجزء الثالث من مسلسل الاختيار أمام كريم عبد العزيز

ملك بدوي
ملك بدوي

اختار المخرج بيتر ميمي الفنانة الشابة ملك بدوي للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل الإختيار 3 الجاري تصويره حاليا.

وقالت ملك بدوي  في تصريحات صحفية إنها لا تستطيع الحديث عن تفاصيل الدور لكنها سعيدة للغاية بالمشاركة في عمل وطني وناجح مثل الإختيار حقق جزئيه السابقين نجاحا كبيرا مصريا وعربيا وفي الكثير من دول العالم.

و عبرت عن سعادتها ايضا بمشاركة كل هؤلاء النجوم في عمل واحد فمن لا يعبر عن فخره بالتواجد في عمل يجمع كريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال والكثير من النجوم وتحت إدارة مخرج كبير حقق نجاحات كبيرة في السنوات الماضية هو بيتر ميمي.

وبدأ كريم عبدالعزيز، تصوير دوره في مسلسل «الاختيار 3» بعد حصوله على قسط من الراحة عقب انتهائه من تصوير فيلم «كيرة والجن» الذي يجمعه أيضًا بالنجم أحمد عز، وظهر كريم عبدالعزيز، خلال التصوير بلوك مغاير تمامًا حيث يستكمل الشخصية التي بدأها في الجزء الثاني من العمل. 

وانضم الأبطال الرئيسيون لطاقم العمل لبدء التصوير خلال الفترة الماضية، وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا، وفي المشاهد اللاحقة ينضم الفنان بيومي فؤاد، وعدد آخر من النجوم، وما زالت الشركة المنتجة للعمل تواصل التعاقد مع الأبطال المشاركين في الجزء الثالث سواء الأبطال الرئيسيين أو ضيوف الشرف.

وحقق الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني الماضي وشارك في بطولته النجمين كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وبمشاركة كل من الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، وبشري، ورياض الخولي، وأحمد حلاوة، وهادي الجيار، وأسماء أبواليزيد، وطارق صبري، ومحمد علاء، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وسامح الصريطي وعُرِضَ العمل على شاشة قنوات "أون" وتمت إعادة عرضه خلال الفترة الماضية على عدد من القنوات المصرية والعربية.

وقدم الجزء الأول من المسلسل سيرة الشهيد أحمد منسي، حيث قدم الفنان أمير كرارة قصة حياته، فيما قدم الفنان أحمد العوضي، شخصية الإرهابي الخائن هشام عشماوي.

 يذكر أن  ملك بدوي كانت  قد حققت ردود فعل ايجابية للغاية مؤخرا عند عرض مسلسلها " ستات بيت المعادي" .

ملك بدوي الفنانة ملك بدوي الاختيار مسلسل الاختيار الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الرئيس السنغالى: مصر دولة محورية للقارة الإفريقية ويستمع إليها باهتمام بالغ

أمطار ورياح وشبورة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس الـ 72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى: مصر تدعم الرئيس السنغالى فى رئاسة الاتحاد الإفريقى

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

صور

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى