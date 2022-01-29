السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

189 ألف إصابة جديدة بكورونا و182 وفاة فى ألمانيا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات
المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و618245 بعد تسجيل 189166 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117666 بعد تسجيل 182 وفاة جديدة.

وقد أكد وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، أن تزايد أعداد الإصابة بكورونا في ألمانيا المدفوع بمتحور أوميكرون ما زال تحت السيطرة على الرغم من أرقام العدوى القياسية الجديدة.

ولفت وزير الصحة الألماني، في تصريحات صحفية، إلى أن السلطات تسيطر على موجة أوميكرون في ألمانيا في الوقت الحالي، منوهًا بأن معدل الإصابة بين كبار السن، وكثير منهم لم يتلقوا التطعيم، أقل بكثير من المتوسط.

وأضاف لاوترباخ أن زيادة الإصابات بمتحور «أوميكرون» أقل بكثير من التوقعات، منوهًا بأنه من المتوقع أن تصل الإصابات اليومية إلى أربعمائة ألف حالة، قبل أن تعاود الانخفاض، على الأرجح في منتصف فبراير المقبل.

وأوضح الوزير أن الانخفاض قد يأتي في وقت لاحق من الشهر نفسه بسبب طفرة في «أوميكرون» معروفة باسم «بي إيه 2»، مبينًا أن الحكومة قد تخفف القيود عندما تنكسر الموجة وذلك «منظور واقعي للغاية».

ودافع الوزير عن قرار أخير يتعلق بخفض فترة التعافي البالغة ستة أشهر للمصابين بمقدار النصف، رغم اعترافه بوجود مشكلة اتصال بسبب الإعلان المفاجئ، وقال إن ألمانيا تحث كل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للقيام بالمثل.

هذا، وزادت أعداد الحالات الناتجة عن المتحور شديد العدوى في الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الاتحاد الأوروبي بشكل حاد في مرحلة متأخرة مقارنة بالعديد من الدول الأخرى في المنطقة.

ويعزو المسئولون ذلك إلى قيود مثل تلك المفروضة على التجمعات الخاصة وإغلاق الملاهي الليلية والاشتراطات المفروضة على مرتادي المطاعم والحانات، بضرورة تلقي جرعة معززة أو تقديم نتائج اختبار سلبية، ورغم ذلك تستمر الإصابات في الارتفاع بشكل حاد في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه ثلاثة وثمانين مليون نسمة.

روبرت كوخ المانيا معهد روبرت كوخ كورونا في ألمانيا الصحة

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وائل لطفي

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