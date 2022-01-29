السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل قفزة فى الإصابات بكورونا بين الرياضيين والمسئولين الأوليمبيين

الأوليمبية الشتوية
الأوليمبية الشتوية في بكين

قفز عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 بين الرياضيين ومسئولي الفرق في دورة الألعاب
الأوليمبية الشتوية في بكين إلى 19 يوم الجمعة من اثنين في اليوم السابق، في الوقت الذي يحذر فيه المنظمون من زيادة الإصابات في الأيام المقبلة.
 وقالت اللجنة المنظمة في بيان اليوم السبت إنه جرى اكتشاف إصابة 36 فردًا مرتبطًا بدورة الألعاب، منهم رياضيون ومسئولون، وإن 29 منهم تأكدت إصابتهم عند وصولهم إلى مطار بكين وسبعة داخل فقاعة "الحلقة المغلقة" التي تفصل الأفراد عن الجمهور.
 وقال بريان مكلوسكي رئيس لجنة الخبراء الطبيين التابعة للأوليمبياد خلال مؤتمر صحفي "نحن الآن ندخل للتو في فترة الذروة بالنسبة لمن يصلون إلى الصين، وبالتالي نتوقع أن نشهد أعلى الأرقام في هذه المرحلة".
 وأضاف مكلوسكي أن المنظمين "واثقون" من نظامهم للوقاية من كوفيد-19، ومن غير المرجح أن تتسرب العدوى للجمهور.
 ومن المقرر أن تستمر دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين من يوم الجمعة المقبل إلى 20 فبراير. 

وجرى عزل الفقاعة عن باقي أنحاء الصين التي أغلقت حكومتها حدود البلاد أمام الوافدين من الخارج.

وفي سياق متصل، طلبت لجنة الصحة الوطنية الصينية من مؤسساتها الطبية المجتمعية، العمل على تحسين قدرتها على التحديد المبكر لحالات كوفيد-19، حيث تشهد البلاد المزيد من الرحلات عبر مناطقها خلال عطلة عيد الربيع المقبلة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، حذرت اللجنة في بيان لها من الوضع المعقد والجسيم في المعركة ضد كوفيد-19 حاليًا، حيث تواجه الصين ضغطًا متزايدًا في الاستجابة الوبائية مع ذروة السفر للاحتفال بالعيد.

وحثّت اللجنة السلطات المحلية على توجيه وإرشاد مراكز الصحة في كل من المناطق الحضرية والريفية لتعزيز إدارة عيادات الحمى، والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها في أقرب وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من انتقال العدوى داخل المستشفيات.

الإصابات اليومية زيادة الاصابات دورة الألعاب بكين الأولمبية الشتوية في بكين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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