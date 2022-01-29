السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المصري للتأمين» يكشف عن تحديات الشركات خلال التأمين على المشروعات الصغيرة

المصري للتأمين
المصري للتأمين

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن التحديات التي تواجهها شركات التأمين خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم. وأضاف أنه تتلخص بعض التحديات التي تواجهها شركات التأمين في توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر في النقاط التالية:
ضعف الوعي التأميني في العديد من المنظمات مما يؤدي إلى انعدام الثقة تجاه خدمات التأمين.
عدم كفاءة نظم إدارة قواعد البيانات عند التعامل و التحليل لكميات الكبيرة من المعلومات .
وجود فترة استقرار طويلة خاصة أن التأمين يتطلب وقتًا واستثمارات قبل الحصول على الفائدة الفعلية، مما يؤدي في معظم الحالات إلى فقدان الثقة بخدمات التأمين قبل الاستفادة من المزايا بسبب نقص الدعم والقدرات الداخلية الكافية.
صعوبة التواصل عند إصدار الوثائق وتتبع استلام مدفوعات العمولات والمطالبات التي تم الإبلاغ عنها وتقديمها.

وأكد انه حيث كان لكوفيد-19تأثير سلبي على إيرادات الأموال عبر الهاتف المحمول. انخفض متوسط ​​الإيرادات عبر مزودي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول بنحو 24 في المائة بين الفترة من سبتمبر 2019 ومارس 2020. 
وأوضح انه يمكن أن يُعزى ذلك إلى الانخفاض في إنفاق المستهلكين خلال الجزء الأول من الوباء ومع ذلك، انتعشت عائدات النقود عبر الهاتف المحمول بدءاً من يونيو 2020 بمجرد أن بدأت الاقتصادات في الانفتاح مرة اخرى.
ورأي الاتحاد اتخذ  الاتحاد المصري للتأمين العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم منتجات التأمين متناهي الصغر، والتي تتماشى مع استراتيجية الاتحاد المصري للتأمين والتي تستهدف بشكل أساسي المواطنين محدودي الدخل، إضافة إلى عمل لجنة التأمين متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد والتي تهدف الى تصميم منتجات تأمينية جديدة تناسب هذه الطبقة ودراسة الوثائق التي تتفق مع الإتجاهات الحديثة.
بالإضافة لذلك قام الاتحاد بتنظيم ورشة عمل مع أحد البنوك لشرح آلية إستخدام الدفع عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول حضرها عدد كبير من العاملين بالشركات بقطاع التأمين المصري.

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