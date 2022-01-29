السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«العسومى» يدعو إلى تقوية أواصر التعاون العربى الباكستانى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أهمية تعزيز العلاقات العربية الباكستانية وتقويتها والارتقاء بها لأعلى المستويات وفي كافة المجالات، داعيا إلى دعم التقارب بين الجانبين بما يحقق مصالح وطموحات الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي سعادة السفير ساجد بلال سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة بحضور المستشار شاه نذر خان نائب رئيس بعثة باكستان بالقاهرة، والدكتور مضر الراوي مدير شئون الرئاسة بالبرلمان العربي.

في بداية اللقاء، رحب رئيس البرلمان العربي بالسفير الباكستاني، مؤكدا أن باكستان تحظى بمكانة خاصة لدى الدول العربية باعتبارها دولة صديقة  للدول العربية، معرباً عن تقديره للدعم الواضح والقوي الباكستاني للقضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي ، أن التحديات التي تواجه الدول العربية وباكستان هي تحديات كبيرة ، الأمر الذي يتطلب تقوية أواصر التعاون بين الجانبين لمواجهة هذه التحديات بشكل مشترك.

من جانبه، أكد السفير الباكستاني حرص بلاده على تقوية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية على كافة المستويات وفي كافة المجالات، مثمناً الزيارة التي قام بها صاحب المعالي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى جمهورية باكستان، والتي ساهمت بدورها بشكل كبير في تعزيز العلاقات العربية الباكستانية.

وفي  الزيارة الرسمية التي قام  بها عادل العسومي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، إلى جمهورية باكستان الإسلامية، في أغسطس الماضي، التقى فيها رئيس البرلمان العربي بشهزاد وسيم رئيس كتلة الحكومة في مجلس الشيوخ الباكستاني، وعدد كبير من السفراء العرب في جمهورية باكستان،  أكد “العسومي” على أن هذا اللقاء جاء في إطار حرصه الشديد على الاجتماع بأكبر عدد ممكن من كبار المسئولين في جمهورية باكستان الإسلامية، لتكثيف المباحثات حول مجالات التعاون بين الجانبين العربي والباكستاني، وإضفاء بعد مؤسسي عليها، وتنسيق المواقف بشأن القضايا العربية والإسلامية محل الاهتمام المشترك،.

وخلال اللقاء، أكد السفراء العرب على أهمية هذه الزيارة التاريخية والاستثنائية لأول رئيس برلمان عربي يزور جمهورية باكستان، معربين عن ثقتهم التامة في أن هذه المبادرة الهامة التي قام بها رئيس البرلمان العربي، سيكون لها دور كبير في دفع وتعزيز العلاقات العربية الباكستانية على كافة المستويات، وفتح آفاق جديدة لهذه العلاقات على المستوى البرلماني.

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