أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» تسجل سعر الطن 5.200 جنيه

شهدت أسعار الأرز استقراراً في السوق المحلي لدى التاجر والمستهلك خلال تعاملات اليوم السبت 29-1-2022، حيث ثبت سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3% عند نفس القيمة الشرائية دون تغيير.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية ارتفاعاً، خلال الجلسة الختامية لتداولات الجمعة.

سجلت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" اليوم ثباتًا في الطن بالأسواق المحلية، ليسجل سعر الطن 5,900 جنيه، كما استقرت أيضًا أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 5,200 جنيه، واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، ليصل سعر الطن إلى 9,200 جنيه ،كما ثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي "رفيع الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 8,200 جنيه.

سعر الأرز للمستهلك

وتراوح سعر كيلو الأرز للمستهلك من 10 : 15 جنيهًا

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال الجلسة الختامية، للتداولات في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد مارس، 14.975 دولارًا للقنطار، بمقدار ارتفاع 0.015 دولار.

كما صعد عقد مايو، بمقدار 0.045 دولارًا، ليسجل 15.205 دولارًا للقنطار.

كان مجدي الوليلي، نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، قال إنه تم الاتفاق بين عدد من مضارب الأرز ووزارة التموين على توريد 240 ألف طن لصالح البطاقات التموينية لمدة 8 أشهر، وأن الكميات المقرر توريدها تسجل نحو 30 ألف طن أرز، حيث تتضمن 12 ألف طن شهريا من القطاع العام، و18 ألف طن من القطاع الخاص شهريا لمدة 8 شهور، بسعر 7.5 ألف جنيه للطن.

وأشار إلى أنه تم زراعة نحو مليون و150 ألف طن فدان، حيث يوجد نحو 4.5 مليون طن شعير أي 3 ملايين طن أرز أبيض، وبالتالي يكفي احتياجات المستهلك حتى موسم حصاد الأرز المقبل.